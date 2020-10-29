В Житомирской области расследуют возможные фальсификации: явка была 98%

Правоохранители расследуют возможные фальсификации на избирательном участке в Емильчинском районе Житомирской области, где явка составила 98% и выявлены нарушения в документации.

Источник: Житомирская областная прокуратура в Facebook

Дословно: "По сообщению председателя территориальной избирательной комиссии пгт. Емильчино, при подсчете голосов избирателей, голосовавших на одном из сельских избирательных участков, выявлено вероятные признаки фальсификации голосования.

В частности, на этом участке, где зафиксировано рекордную явку избирателей – 98%, выявлены нарушения избирательной документации, а именно, отсутствие подписей членов комиссии и избирателей на отрывных талонах, разногласия сведений, указанных на конвертах и ​​протоколах избирательной комиссии".

Детали: Кроме этого, при открытии сейфпакетов обнаружили, что протоколы есть только в одном экземпляре, а протоколы по выборам депутатов Емильчинского поселкового совета вообще отсутствуют.

Правоохранители начали уголовное производство (ч. 1 ст.158-1 УК Украины) по факту незаконного использования избирательного бюллетеня.

Решается вопрос об изъятии протоколов и другой документации для проведения экспертизы.