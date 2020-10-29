Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Теракт у церкві в Ніцці: 2 загиблих, кілька поранених

Четвер, 29 жовтня 2020, 11:32

У Ніцці на півдні Франції стався напад з ножем біля церкви, внаслідок якого двоє людей загинули та ще декілька отримали поранення; напад вважають терактом.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Figaro.

Напад стався вранці 29 жовтня біля Собору Богоматері у Ніцці. Майже одразу нападника затримали та госпіталізували - він отримав кульове поранення.

Мер Ніцци Крістіан Естрозі одразу заявив, що вважає напад терактом.

"Я на місці разом з національною та муніципальною поліцією, які затримали нападника. Я підтверджую, що всі обставини вказують на те, що це напад поруч із базилікою Богоматері Ніцци є терактом", - написав він. 

Поліція очепила квартал і здійснює перевірку, тому що одночасно повідомили про підозрілий пакунок. 

Нагадаємо, в середині жовтня в містечку біля Парижу екстреміст обезголовив вчителя, який на уроках свободи слова показав учням карикатури на пророка Мухаммеда.

Президент Еммануель Макрон після цього оголосив рішучі заходи для боротьби з радикальними ісламістами всередині країни та наголосив, що Франція не заборонятиме публікувати карикатури на пророка.

Це викликало хвилю критики в мусульманському світі та різкі заяви президента Туреччини. 28 жовтня Charlie Hebdo опублікував карикатуру на Ердогана, він подав на редакцію в суд. 

Останній великий теракт у Ніцці стався 14 липня 2016 року, коли екстреміст використав для нападу вантажівку. Тоді загинули 86 людей. 

Теми: терактФранціяцерква


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Через скандальне рішення КС Зеленський терміново скликає РНБО

Лукашенко змінив голову МВС

Київ - на третьому місці за забрудненістю повітря у світі

Євросоюз попередив Шкарлета через спроби зруйнувати реформи у Міносвіти

КС заблокував вступ на посади переможців місцевих виборів – НАЗК

Минулої доби 7 342 жителям України підтвердили COVID

Усі новини...
теракт
Обвинувачених у теракті в Харкові, виданих бойовикам, оголосили в розшук
Потяг з бензином намагалися підірвати на Житомирщині – СБУ
Бойовики планували теракти в Україні: СБУ знайшла схрон з вибухівкою
Останні новини
11:52
В ЄС вважають рішення КС підставою для призупинення безвізу
11:48
Bolt запускає у Києві сервіс доставки їжі
11:46
Помер ще один постраждалий під час вибуху на газовій станції
11:39
карта В Україну йде похолодання, у Карпатах очікують мокрий сніг
11:32
Теракт у церкві в Ніцці: 2 загиблих, кілька поранених
11:15
Через скандальне рішення КС Зеленський терміново скликає РНБО
11:14
МОЗ оновить лабораторію в Інституті раку, щоб робити операції за 50 тисяч євро
11:10
Лукашенко змінив голову МВС
11:10
Вовк вдруге не з'явився на засідання суду
10:59
Кулеба: рішення КСУ – серйозний удар, але ще не руйнує взаємодію із Заходом
Усі новини...