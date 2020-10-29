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Напад біля церкви в Ніцці: 3 загиблих, кілька поранених, підозрюють теракт

Четвер, 29 жовтня 2020, 10:32

У Ніцці на півдні Франції стався напад з ножем біля церкви, внаслідок якого троє людей загинули та ще декілька отримали поранення; напад вважають терактом.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Figaro.

Напад стався вранці 29 жовтня біля Собору Богоматері у Ніцці. Майже одразу нападника затримали та госпіталізували - він отримав кульове поранення.

Мер Ніцци Крістіан Естрозі одразу заявив, що вважає напад терактом.

"Я на місці разом з національною та муніципальною поліцією, які затримали нападника. Я підтверджую, що всі обставини вказують на те, що це напад поруч із базилікою Богоматері Ніцци є терактом", - написав він. 

Поліція очепила квартал і здійснює перевірку, тому що одночасно повідомили про підозрілий пакунок. 

Оновлено: спершу повідомлялося про двох загиблих, зараз повідомляють вже про три жертви - двох жінок та одного чоловіка. За словами мера Ніцци, двоє з них - вірянка та охоронець - були вбиті всередині собору.

Президент Еммануель Макрон заявив, що виїздить до Ніцци. 

Нагадаємо, в середині жовтня в містечку біля Парижу екстреміст обезголовив вчителя, який на уроках свободи слова показав учням карикатури на пророка Мухаммеда.

Президент Еммануель Макрон після цього оголосив рішучі заходи для боротьби з радикальними ісламістами всередині країни та наголосив, що Франція не заборонятиме публікувати карикатури на пророка.

Це викликало хвилю критики в мусульманському світі та різкі заяви президента Туреччини. 28 жовтня журнал Charlie Hebdo опублікував карикатуру на Ердогана, він подав на редакцію в суд

Останній великий теракт у Ніцці стався 14 липня 2016 року, коли екстреміст використав для нападу вантажівку. Тоді загинули 86 людей.

"Українська правда" у Threads

Теми: терактФранціяцерква
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