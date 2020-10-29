Нападение возле церкви в Ницце: трое погибших, несколько раненых, подозревают теракт

В Ницце на юге Франции произошло нападение с ножом у церкви, в результате которого три человека погибли и еще несколько получили ранения; нападение считают терактом.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Le Figaro.

Нападение произошло утром 29 октября у Собора Богоматери в Ницце. Почти сразу нападающего задержали и госпитализировали - он получил пулевое ранение.

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози сразу заявил, что считает нападение терактом.

Je suis sur place avec la @PoliceNat06 et la @pmdenice qui a interpellé l’auteur de l’attaque. Je confirme que tout laisse supposer à un attentat terroriste au sein de la basilique Notre-Dame de #Nice06. pic.twitter.com/VmpDqRwzB1 — Christian Estrosi (@cestrosi) October 29, 2020

"Я на месте вместе с национальной и муниципальной полицией, которые задержали нападавшего. Я подтверждаю, что все обстоятельства указывают на то, что это нападение рядом с базиликой Богоматери Ниццы является терактом", - написал он.

Полиция оцепила квартал и осуществляет проверку, потому что одновременно сообщили о подозрительном пакете.

Обновлено: сначала сообщалось о двух погибших, сейчас сообщают уже о трех жертвах - двух женщинах и одном мужчине. По словам мэра Ниццы, двое из них - верующая и охранник - были убиты внутри собора.

Bouleversé par les 3 victimes dont 2 décédées a l’intérieur de la Basilique #NotreDame et notamment le gardien si apprécié par les paroissiens. #Nice06 a payé un trop lourd tribu au meme titre que notre pays depuis quelques années. J’appelle à l’unité des Niçois. — Christian Estrosi (@cestrosi) October 29, 2020

Президент Еммануель Макрон заявив, що виїздить до Ніцци.

Нагадаємо, в середині жовтня в містечку біля Парижу екстреміст обезголовив вчителя, який на уроках свободи слова показав учням карикатури на пророка Мухаммеда.

Президент Еммануель Макрон після цього оголосив рішучі заходи для боротьби з радикальними ісламістами всередині країни та наголосив, що Франція не заборонятиме публікувати карикатури на пророка.

Це викликало хвилю критики в мусульманському світі та різкі заяви президента Туреччини. 28 жовтня журнал Charlie Hebdo опублікував карикатуру на Ердогана, він подав на редакцію в суд.

Останній великий теракт у Ніцці стався 14 липня 2016 року, коли екстреміст використав для нападу вантажівку. Тоді загинули 86 людей.