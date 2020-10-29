В Україну йде похолодання, у Карпатах очікують мокрий сніг

У найближчі дні в Україну прийде похолодання і дощі, у Карпатах можливий мокрий сніг.

Джерело: синоптик Наталя Діденко у Facebook, Укргідрометцентр

Дослівно Діденко: "Уже завтра (30 жовтня – ред.) відчутно похолоднішає на Заході України, вдень там до +9+13 градусів. А в суботу це похолодання пошириться далі".

Деталі: У більшості областей України у п'ятницю очікується +11+15 градусів, на Півдні та південному сході +15+18 градусів. Ввечері та вранці туман.

У західних областях, на Луганщині, у Вінницькій та Одеській областях, Черкащині, Житомирщини та Київщині прогнозують дощі. У Карпатах можливий мокрий сніг. На решті території без істотних опадів.

У Києві 30 жовтня очікуються періодичні дощі, туман, температура повітря вночі +6+8, вдень до +13 градусів.

З1 жовтня стане ще холодніше, по всій території країни пройдуть дощі. Вночі на Заході та Сході +5+7, вдень до +10+12, на Півночі та в Центрі вночі +6+8, вдень до +10. На Півдні буде трохи тепліше – вночі +8+10, вдень до +14.

У столиці в суботу похолодає до +7+10 градусів вдень, пройдуть дощі, у неділю вдень – без істотних опадів.