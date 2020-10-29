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В Украину идет похолодание, в Карпатах ожидают мокрый снег

Четверг, 29 октября 2020, 10:39
В Украину идет похолодание, в Карпатах ожидают мокрый снег
Фото classpic.ru

В ближайшие дни в Украину придет похолодание и дожди, в Карпатах возможен мокрый снег.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook, Укргидрометцентр

Дословно Диденко: "Уже завтра (30 октября – ред.) ощутимо похолодает на Западе Украины, днем ​​там до +9+13 градусов. А в субботу это похолодание распространится дальше". 

 

Детали: В большинстве областей Украины в пятницу ожидается +11+15 градусов, на Юге и юго-востоке +15+18 градусов. Вечером и утром туман.

В западных областях, в Луганской, Винницкой, Одесской, Черкасской, Житомирской и Киевской областях прогнозируют дожди. В Карпатах возможен мокрый снег. На остальной территории без существенных осадков.

В Киевом 30 октября ожидаются периодические дожди, туман, температура воздуха ночью +6+8, днем ​​до +13 градусов.

31 октября станет еще холоднее, по всей территории страны пройдут дожди. Ночью на Западе и Востоке +5+7, днем ​​до +10+12, на Севере и в Центре ночью +6+8, днем ​​до +10. На Юге будет немного теплее – ночью +8+10, днем ​​до +14. 

 

В столице в субботу похолодает до +7+10 градусов днем, пройдут дожди, в воскресенье днем ​​– без существенных осадков.

Украинская правда

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Темы: погода
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