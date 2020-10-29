В Украину идет похолодание, в Карпатах ожидают мокрый снег
В ближайшие дни в Украину придет похолодание и дожди, в Карпатах возможен мокрый снег.
Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook, Укргидрометцентр
Дословно Диденко: "Уже завтра (30 октября – ред.) ощутимо похолодает на Западе Украины, днем там до +9+13 градусов. А в субботу это похолодание распространится дальше".
Детали: В большинстве областей Украины в пятницу ожидается +11+15 градусов, на Юге и юго-востоке +15+18 градусов. Вечером и утром туман.
В западных областях, в Луганской, Винницкой, Одесской, Черкасской, Житомирской и Киевской областях прогнозируют дожди. В Карпатах возможен мокрый снег. На остальной территории без существенных осадков.
В Киевом 30 октября ожидаются периодические дожди, туман, температура воздуха ночью +6+8, днем до +13 градусов.
31 октября станет еще холоднее, по всей территории страны пройдут дожди. Ночью на Западе и Востоке +5+7, днем до +10+12, на Севере и в Центре ночью +6+8, днем до +10. На Юге будет немного теплее – ночью +8+10, днем до +14.
В столице в субботу похолодает до +7+10 градусов днем, пройдут дожди, в воскресенье днем – без существенных осадков.