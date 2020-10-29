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В ЄС вважають рішення КС підставою для призупинення безвізу

Четвер, 29 жовтня 2020, 11:52

В Європейському союзі стурбовані останніми рішеннями Конституційного Суду України щодо діяльності антикорупційних органів і воно може стати підставою для тимчасового призупинення безвізу.

Про це йдеться у листі посла України при ЄС Миколи Точицького на адресу віцепрем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної, текст якого має в розпорядженні "Європейська правда".

"Як поки що неофіційно зазначають наші контакти, рішення Конституційного суду України No 13-р/2020, яке скасувало ключові антикорупційні повноваження НАЗК, кримінальну відповідальність за недостовірне декларування, є достатньої підставою для початку запуску Європейською Комісією механізму тимчасового призупинення дії безвізового режиму", - йдеться у листі.

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Теми: безвізЄСУкраїнаКС


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