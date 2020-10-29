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Лукашенко звинуватив у фальсифікації виборів президента Польщі

Четвер, 29 жовтня 2020, 12:41

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Анджей Дуда "переміг у Польщі завдяки фальсифікаціям, хотів влаштувати в Білорусі заколот, але отримав смуту у власній країні".

Джерело: Лукашенко, якого цитує держінформагентство БелТА

Пряма мова: "Вони хотіли у нас революцію влаштувати, навіть не революцію, а заколот, а отримали самі. Там ситуація непроста, і вона просто так не вилізе. Там не відморозки піднялися, а піднялися жінки, і зрозуміло, за що піднялися...

Жінки піднялися і почали протестувати не тому, що тільки аборти (заборонили). Це був спусковий гачок. Дуда переміг у Польщі, сфальсифікувавши вибори. Там навіть відсотка переваги не було. Сфальсифікував. І звідти все почалося. Вони хотіли стрілки перевести на нас. А поляки не дурні, і там це (протести) все почалося".

Нагадаємо: Польщу охопили масові протести після рішення Конституційного суду, яке передбачає практично повну заборону абортів у країні.

В свою чергу Олександр Лукашенко, який керує Білоруссю понад 26 років, сфальсифікував вибори президента в серпні 2020 року. Білоруси масово виступили проти фальсифікації, вимагають, щоб Лукашенко призначив перевибори і склав повноваження. Лукашенко ж продовжує винуватити інші країни у втручанні в ситуацію в Білорусі.

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Теми: ЛукашенкоБілорусьПольща


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