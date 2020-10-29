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Лукашенко обвинил в фальсификации выборов президента Польши

Четверг, 29 октября 2020, 12:41

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Анджей Дуда "победил в Польше благодаря фальсификациям, хотел устроить в Беларуси мятеж, но получил смуту в собственной стране".

Источник: Лукашенко, которого цитирует госинформагентство БелТА

Прямая речь: "Они хотели у нас революцию устроить, даже не революцию, а мятеж, а получили сами. Там ситуация непростая, и она просто так не вылезет. Там не отморозки поднялись, а поднялись женщины, и понятно, за что поднялись...

Женщины поднялись и начали протестовать не потому, что только аборты (запретили). Это был спусковой крючок. Дуда победил в Польше, сфальсифицировав выборы. Там даже процента перевеса не было. Сфальсифицировал. И оттуда все началось. Они хотели стрелки перевести на нас. А поляки не дураки, и там это (протесты) все началось".

Напомним: Польшу охватили массовые протесты после решения Конституционного суда, которое предусматривает практически полный запрет абортов в стране.

В свою очередь Александр Лукашенко, который руководит Белоруссией более 26 лет, сфальсифицировал выборы президента в августе 2020 года. Белорусы массово выступили против фальсификации, требуют, чтобы Лукашенко назначил перевыборы и сложил полномочия. Лукашенко же продолжает винить другие страны во вмешательстве в ситуацию в Беларуси.

Читайте также: Польша без абортов: какие последствия будет иметь скандальное решение Конституционного суда

Темы: ЛукашенкоБеларусьПольша


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