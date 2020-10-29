Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росія каже, що дала 870 млн руб на вирішення проблем з водою в Криму

Четвер, 29 жовтня 2020, 12:57
Росія каже, що дала 870 млн руб на вирішення проблем з водою в Криму
Сухий Північно-Кримський канал. Фото УП

Мінекономрозвитку Росії повідомляє, що достроково направило понад 870 млн рублів на вирішення проблем з водою в окупованому Криму.

Джерело: сайт Мінекономрозвитку Росії

Дослівно: "Мінекономрозвитку Росії на два тижні раніше встановленого терміну направило понад 870 млн рублів на оперативні заходи щодо забезпечення водою жителів Криму і Севастополя з федерального бюджету бюджетам регіонів".

Деталі: Відзначається, що відомство довело до бюджету Севастополя і Криму всі виділені кошти в розмірі 227,7 млн ​​руб і 643,5 млн руб відповідно.

У міністерстві додали, що вже до кінця цього року "Крим буде додатково забезпечений близько 22 500 куб. м води на добу, Севастополь – не менше 18 500 куб. м води на добу".

Відзначається, що тепер так звана влада Криму і Севастополя повинна "максимально оперативно укласти державні контракти на виконання робіт щодо зниження втрат в мережах водопостачання, геологічне вивчення та розвідку водозаборів для збільшення використання підземних вод".

Читайте також: Що відбувається з окупованим Кримом без дніпровської води. 13 фактів

Вода за графіком. Чому в Криму третій тиждень вимикають воду

Передісторія:

  • Українська влада неодноразово заявляла, що водопостачання анексованого Криму буде відновлено лише після деокупації півострова.
  • Україна забезпечувала до 85% потреб Криму у прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після анексії Криму Росією в 2014 році поставки води на півострів припинили.
  • Запаси води в Криму поповнюють із водосховищ природного стоку й підземних джерел. Кримчан закликають економити воду.
  • За заявами екологів, регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення ґрунту на півострові.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: КримводаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Крим
На виїзд з окупованого Криму також почав утворюватися затор
Морпіх вперше розповів, як намагався підірвати мости на Чонгар
Агент на прізвисько "Котигорошко"? Деталі справи ексголови кримського СБУ Олега Кулініча, якого обвинувачують у держзраді
Останні новини
06:24
відеоССО показали, як снайпери знищують саперні групи ворога
05:50
На "виборах" Путіна на ТОТ можна буде голосувати без паспорта – спротив
05:04
Мішель впевнений у фінансуванні України попри угорське вето: є інструменти
04:50
Орбан заблокував бюджетні видатки Євросоюзу з €50 млрд для України
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
Усі новини...
Реклама: