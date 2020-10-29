Росія каже, що дала 870 млн руб на вирішення проблем з водою в Криму

Мінекономрозвитку Росії повідомляє, що достроково направило понад 870 млн рублів на вирішення проблем з водою в окупованому Криму.

Джерело: сайт Мінекономрозвитку Росії

Дослівно: "Мінекономрозвитку Росії на два тижні раніше встановленого терміну направило понад 870 млн рублів на оперативні заходи щодо забезпечення водою жителів Криму і Севастополя з федерального бюджету бюджетам регіонів".

Деталі: Відзначається, що відомство довело до бюджету Севастополя і Криму всі виділені кошти в розмірі 227,7 млн ​​руб і 643,5 млн руб відповідно.

У міністерстві додали, що вже до кінця цього року "Крим буде додатково забезпечений близько 22 500 куб. м води на добу, Севастополь – не менше 18 500 куб. м води на добу".

Відзначається, що тепер так звана влада Криму і Севастополя повинна "максимально оперативно укласти державні контракти на виконання робіт щодо зниження втрат в мережах водопостачання, геологічне вивчення та розвідку водозаборів для збільшення використання підземних вод".

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