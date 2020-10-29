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Россия говорит, что дала 870 млн руб на решение проблем с водой в Крыму

Четверг, 29 октября 2020, 12:57
Россия говорит, что дала 870 млн руб на решение проблем с водой в Крыму
Сухой Северо-Крымский канал. Фото УП

Минэкономразвития России сообщает, что досрочно направило более 870 млн рублей на решение проблем с водой в оккупированном Крыму.

Источник: сайт Минэкономразвития России

Дословно: "Минэкономразвития России на две недели раньше установленного срока направило более 870 млн рублей на оперативные мероприятия по обеспечению водой жителей Крыма и Севастополя из федерального бюджета бюджетам регионов".

Детали: Отмечается, что ведомство довело до бюджета Севастополя и Крыма все выделенные средства в размере 227,7 млн рублей и 643,5 млн рублей соответственно.

В министерстве добавили, что уже к концу этого года "Крым будет дополнительно обеспечен около 22 500 куб. м воды в сутки, Севастополь – не менее 18 500 куб. м воды в сутки".

Отмечается, что теперь так называемые власти Крыма и Севастополя должны "максимально оперативно заключить государственные контракты на выполнение работ по снижению потерь в сетях водоснабжения, геологическое изучение и разведку водозаборов для увеличения использования подземных вод".

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Предыстория:

  • Украинские власти неоднократно заявляли, что водоснабжение аннексированного Крыма будет возобновлено только после деоккупации полуострова.
  • Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.
  • Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. Крымчан призывают экономить воду.
  • По заявлениям экологов, регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове.

Украинская правда

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Темы: КрымводаРосcия
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