Апеляційний суд скасував рішення на користь Шарія за позовом до Порошенка

Київський апеляційний суд скасував рішення Печерського райсуду Києва, який зобов’язував колишнього президента Петра Порошенка публічно спростувати слова про те, що Анатолій Шарій - "не український журналіст" і що "він працює на Росію".

Джерело: сайт і пресслужба Київського апеляційного суду

Деталі: 28 жовтня розгляд справи завершено за відсутності учасників справи.

Ухвалено постанову у цивільній апеляційній справі: "скасовано судове рішення повністю або частково і ухвалено у відповідній частині нове рішення".

У пресслужбі Київського апеляційного суду "Українській правді" уточнили, що апеляційну скаргу Порошенка задоволено, рішення Печерського райсуду Києва скасовано, Шарію відмовлено в позові про захист честі, гідності та ділової репутації.

Предметом спору були слова Петра Порошенка, сказані під час робочої поїздки у Рівне в січні 2019 року.

Передісторія: 13 травня 2020 року Печерський суд Києва задовольнив позов Анатолія Шарія до колишнього президента Петра Порошенка про захист честі, гідності та ділової репутації.

10 січня 2019 року Порошенко, будучи президентом, мав робочу поїздку до Рівненської області. Коли його запитали, "чому в Україні переслідуються українські журналісти, в тому числі відеоблогер Шарій?", Порошенко відповів: "Аж ніяк. Бо Шарій – не український журналіст… Тому що, тому що він працює на Росію. І Вам не раджу це питати".

Суд дійшов висновку, що заяви Порошенка стверджував факт, а не давав оціночні судження, тоді як Шарій працював в ОБОЗ.ua, мав акредитацію до Верховної Ради як кореспондент "From-UA" і як "Обозреватель", а тепер має сайт Sharij.net і Youtube.

Печерський суд не побачив доказів, що Шарій працює в інтересах Росії чи є російським журналістом. Він визнав недостовірною та такою, що принижує честь, гідність та ділову репутацію Шарія, заяву Порошенка про "неукраїнського журналіста" і його роботу "на Росію".

Оскільки Порошенко вже не президент і не може спростувати інформацію в той спосіб, у який поширив, суддя Олеся Батрин ухвалила, що він має не пізніше місяця з дня набрання судовим рішенням у справі законної сили розмістити спростування в "Урядовому кур’єрі", а також заплатити 1 536 грн. 80 коп. судового збору.