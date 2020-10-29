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Апелляционный суд отменил решение в пользу Шария по иску к Порошенко

Четверг, 29 октября 2020, 14:46

Киевский апелляционный суд отменил решение Печерского райсуда Киева, который обязал бывшего президента Петра Порошенко публично опровергнуть слова о том, что Анатолий Шарий - "не украинский журналист" и "он работает на Россию".

Источник: сайт и пресс-служба Киевского апелляционного суда

Детали: 28 октября рассмотрение дела завершено при отсутствии участников дела.

Принято постановление по гражданскому апелляционному делу: "отменено судебное решение полностью или частично и принято в соответствующей части новое решение".

В пресс-службе Киевского апелляционного суда "Украинской правде" уточнили, что апелляционная жалоба Порошенко удовлетворена, решение Печерского райсуда Киева отменено, Шарию отказано в иске о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Предметом спора были слова Петра Порошенко, сказанные во время рабочей поездки в Ровно в январе 2019 года.

Предыстория: 13 мая 2020 года Печерский суд Киева удовлетворил иск Анатолия Шария к бывшему президенту Петру Порошенко о защите чести, достоинства и деловой репутации.

10 января 2019 года Порошенко, будучи президентом, имел рабочую поездку в Ровенскую область. Когда его спросили, "почему в Украине преследуются украинские журналисты, в том числе видеоблоггер Шарий?", Порошенко ответил: "Отнюдь. Потому что Шарий - не украинский журналист... Потому что он работает на Россию. И Вам не советую это спрашивать".

Суд пришел к выводу, что Порошенко утверждал факт, а не давал оценочные суждения, тогда как Шарий работал в ОБОЗ.ua, имел аккредитацию в Верховную Раду как корреспондент "From-UA" и "Обозреватель", а теперь имеет сайт Sharij.net и Youtube-канал.

Печерский суд не увидел доказательств того, что Шарий работает в интересах России или является российским журналистом. Он признал недостоверной и унижающей честь, достоинство и деловую репутацию Шария заявление Порошенко о "неукраинском журналисте" и его работе "на Россию".

Поскольку Порошенко уже не президент и не может опровергнуть информацию таким же образом, каким распространил, судья Олеся Батрин постановила, что он должен не позднее месяца со дня вступления судебного решения в силу разместить опровержение в газете "Урядовий кур’єр", а также уплатить 1536 грн. 80 коп. судебного сбора.

Украинская правда
Темы: Порошенкосуд


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