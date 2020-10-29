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Двоє рівнян пропонували 1 млн доларів за посаду керівника поліції в області

Четвер, 29 жовтня 2020, 13:59
Двоє рівнян пропонували 1 млн доларів за посаду керівника поліції в області

Двох мешканців Рівного підозрюють в пропозиції надання 1 млн доларів за призначення начальника Нацполіції в Рівненській області.

Джерело: Офіс Генпрокурора

Дослівно: "За даними слідства, колишній співробітник органів внутрішніх справ, який не пройшов атестацію, разом зі спільником в одному з кабінетів Міністерства внутрішніх справ запропонували службовій особі Департаменту кадрового забезпечення Нацполіції України 1 млн доларів США за призначення начальником Головного управління Нацполіції в Рівненській області".

Деталі: Чоловіки розраховували, що за ці кошти їм посприяють пройти конкурс на посаду і дадуть рекомендації для призначення.

Їм повідомлено про підозру за фактом пропозиції надання неправомірної вигоди службовій особі, вчиненої за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 369 КК України).

Правоохоронці також провели ряд обшуків у домоволодіннях і транспортних засобах викритих осіб.

Теми: Офіс генпрокурораРівне
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