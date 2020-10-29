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Двое жителей Ровно предлагали 1 млн гривен за должность руководителя полиции в области

Четверг, 29 октября 2020, 14:59

Двух жителей Ровно подозревают в предложении предоставления 1 млн долларов за назначение начальника Нацполиции в Ровенской области.

Источник: Офис генпрокурора

Дословно: "По данным следствия, бывший сотрудник органов внутренних дел, который не прошел аттестацию, вместе с сообщником в одном из кабинетов Министерства внутренних дел предложили должностному лицу Департамента кадрового обеспечения Нацполиции Украины 1 млн долларов США за назначение начальником Главного управления Нацполиции в Ровенской области" .

Детали: Мужчины рассчитывали, что за эти средства некому кандидату помогут пройти конкурс на должность и дадут рекомендации для назначения.

Им сообщили о подозрении по факту предложения предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, совершенной по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 369 УК Украины).

Правоохранители также провели ряд обысков в домовладениях и транспортных средствах уличенных человек.

Темы: Офис генпрокурораРовно


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