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"Вирвано з контексту": Шкарлет звинуватив ЄП і каже, що з Євросоюзом немає проблем

Четвер, 29 жовтня 2020, 16:12

Виконувач обов’язків міністра освіти та науки Сергій Шкарлет відреагував на інформацію "ЄвроПравди" про попередження від ЄС через небезпеку змін у міністерстві, заявивши, що процитовані уривки із листа представництва Євросоюзу були вирвані з контексту. 

Про це Шкарлет написав у своєму Telegram-каналі, повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні у ЗМІ поширено інформацію про те, що нібито "Євросоюз попередив Шкарлета через спроби зруйнувати реформи у Міносвіти" (Новина із таким заголовком вийшла на сайті ЄП. - Ред.). Гучний заголовок, чи не так? Але коли ЄС хоче донести свою думку або бачення до МОН, то, вочевидь, він це робить напряму, а не через допоміжні шляхи комунікації, як то, наприклад, стрічки новин", - написав він.

Шкарлет підтвердив, що МОН отримав лист від представництва ЄС, але сказав, що він стосується "тривалої і плідної співпраці з експертами ЄС та реалізації заходів реформ освіти та системи державного управління".

"А тому, прохання користуватися лише офіційними джерелами інформації. Адже цитування уривків із листа є вирваним із контексту, що нівелює розуміння змісту листа в цілому", - написав Шкарлет.

В. о. міністра запевнив, що між МОН та ЄС "триває конструктивний діалог і результативна співпраця". 

"Ми опрацьовуємо як питання реалізації вже запущених реформ в освіті, так і розробляємо нові", - зазначив Шкарлет.

За інформацією ЄвроПравди, раніше МОН представив урядові проєкт рішення про зміну структури міністерства, яка передбачала реорганізацію (ліквідацію) усіх директоратів, утворених кілька років тому в рамках реформи держслужби, фінансування якої забезпечував Євросоюз. У зв’язку з цим представництво ЄС направило у МОН лист із попередженням про небезпеку змін у міністерстві.

Теми: ЄвропаМіносвітиосвіта


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