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"Вырвано из контекста": Шкарлет обвинил ЕП и говорит, что с Евросоюзом нет проблем

Четверг, 29 октября 2020, 16:12

Исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет отреагировал на информацию "ЕвроПравды" о предупреждении от ЕС из-за опасности изменений в министерстве, заявив, что процитированные отрывки из письма представительства Евросоюза были вырваны из контекста.

Об этом Шкарлет написал в своем Telegram-канале, сообщает "Европейская правда".

"Сегодня в СМИ распространена информация о том, что якобы "Евросоюз предупредил Шкарлета из-за попытки разрушить реформы в Минобразования" (Новость с таким заголовком вышла на сайте ЕП. - Ред.). Громкий заголовок, не так ли? Но когда ЕС хочет донести свою мнение или видение в МОН, то, очевидно, он это делает напрямую, а не через вспомогательные пути коммуникации, как, например, ленты новостей", - написал он.

Шкарлет подтвердил, что МОН получил письмо от представительства ЕС, но сказал, что он касается "длительного и плодотворного сотрудничества с экспертами ЕС и реализации мер реформ образования и системы государственного управления".

"Поэтому, просьба пользоваться только официальными источниками информации. Ведь цитирование отрывков из письма является вырванным из контекста, что нивелирует понимание содержания письма в целом", - написал Шкарлет.

И. о. министра заверил, что между МОН и ЕС "продолжается конструктивный диалог и результативное сотрудничество".

"Мы прорабатываем как вопрос реализации уже запущенных реформ в образовании, так и разрабатываем новые", - отметил Шкарлет.

По информации ЕвроПравды, ранее МОН представил правительству проект решения об изменении структуры министерства, которая предусматривала реорганизацию (ликвидацию) всех директоратов, образованных несколько лет назад в рамках реформы госслужбы, финансирование которой обеспечивал Евросоюз. В связи с этим представительство ЕС направило в МОН письмо с предупреждением об опасности изменений в министерстве.

Темы: ЕвропаМинобразованияобразование


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