Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Вырвано из контекста": Шкарлет обвинил ЕП и говорит, что с Евросоюзом нет проблем

Четверг, 29 октября 2020, 15:12

Исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет отреагировал на информацию "ЕвроПравды" о предупреждении от ЕС из-за опасности изменений в министерстве, заявив, что процитированные отрывки из письма представительства Евросоюза были вырваны из контекста.

Об этом Шкарлет написал в своем Telegram-канале, сообщает "Европейская правда".

"Сегодня в СМИ распространена информация о том, что якобы "Евросоюз предупредил Шкарлета из-за попытки разрушить реформы в Минобразования" (Новость с таким заголовком вышла на сайте ЕП. - Ред.). Громкий заголовок, не так ли? Но когда ЕС хочет донести свою мнение или видение в МОН, то, очевидно, он это делает напрямую, а не через вспомогательные пути коммуникации, как, например, ленты новостей", - написал он.

Шкарлет подтвердил, что МОН получил письмо от представительства ЕС, но сказал, что он касается "длительного и плодотворного сотрудничества с экспертами ЕС и реализации мер реформ образования и системы государственного управления".

"Поэтому, просьба пользоваться только официальными источниками информации. Ведь цитирование отрывков из письма является вырванным из контекста, что нивелирует понимание содержания письма в целом", - написал Шкарлет.

И. о. министра заверил, что между МОН и ЕС "продолжается конструктивный диалог и результативное сотрудничество".

"Мы прорабатываем как вопрос реализации уже запущенных реформ в образовании, так и разрабатываем новые", - отметил Шкарлет.

По информации ЕвроПравды, ранее МОН представил правительству проект решения об изменении структуры министерства, которая предусматривала реорганизацию (ликвидацию) всех директоратов, образованных несколько лет назад в рамках реформы госслужбы, финансирование которой обеспечивал Евросоюз. В связи с этим представительство ЕС направило в МОН письмо с предупреждением об опасности изменений в министерстве.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЕвропаМинобразованияобразование
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Европа
Германия поддержит стремление Румынии присоединиться к Шенгену уже в этом году – Шольц
Байден после саммита НАТО посетит Финляндию для встречи с лидерами стран северной Европы
Главный дипломат ЕС: военная поддержка Украины должна стать долгосрочным проектом
Последние новости
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
Все новости...
Реклама: