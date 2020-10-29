На коронавірус захворів головний фіскал України
Четвер, 29 жовтня 2020, 16:02
Виконувач обов’язків голови Державної фіскальної служби Сергій Солодченко захворів на COVID-19.
Джерело: Солодченко у Facebook
Пряма мова: Отримав сьогодні результат ПЛР-аналізу на SARS-CoV-2 – "виявлено". Йду на самоізоляцію. Почуваю себе добре".
Деталі: Очільник ДФС попросив усіх, з ким контактував протягом останніх днів, перевірити себе та здати тест.
Що стосується робочих моментів: він запевнив, що працюватиме дистанційно і залишатиметься на зв’язку: в онлайн-режимі або телефоном.
Українська правда