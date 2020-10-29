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На коронавірус захворів головний фіскал України

Четвер, 29 жовтня 2020, 17:02

Виконувач обов’язків голови Державної фіскальної служби Сергій Солодченко захворів на COVID-19.

Джерело: Солодченко у Facebook

Пряма мова: Отримав сьогодні результат ПЛР-аналізу на SARS-CoV-2 – "виявлено". Йду на самоізоляцію. Почуваю себе добре".

 

Деталі: Очільник ДФС попросив усіх, з ким контактував протягом останніх днів, перевірити себе та здати тест.

Що стосується робочих моментів: він запевнив, що працюватиме дистанційно і залишатиметься на зв’язку: в онлайн-режимі або телефоном.

Українська правда
Теми: коронавірусCovid-2019Фіскальна служба


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