На коронавірус захворів головний фіскал України

Виконувач обов’язків голови Державної фіскальної служби Сергій Солодченко захворів на COVID-19.

Джерело: Солодченко у Facebook

Пряма мова: Отримав сьогодні результат ПЛР-аналізу на SARS-CoV-2 – "виявлено". Йду на самоізоляцію. Почуваю себе добре".

Деталі: Очільник ДФС попросив усіх, з ким контактував протягом останніх днів, перевірити себе та здати тест.

Що стосується робочих моментів: він запевнив, що працюватиме дистанційно і залишатиметься на зв’язку: в онлайн-режимі або телефоном.