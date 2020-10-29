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Коронавирусом заболел главный фискал Украины

Четверг, 29 октября 2020, 16:02
Коронавирусом заболел главный фискал Украины

Исполняющий обязанности председателя Государственной фискальной службы Сергей Солодченко заболел COVID-19.

Источник: Солодченко в Facebook

Прямая речь: Получил сегодня результат ПЦР-анализа на SARS-CoV-2 - "обнаружено". Иду на самоизоляцию. Чувствую себя хорошо".

 

Детали: Руководитель ГФС попросил всех, с кем контактировал в последние дни, проверить себя и сдать тест.

Что касается рабочих моментов, он заверил, что будет работать дистанционно и оставаться на связи: в онлайн-режиме или по телефону.

Украинская правда

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Темы: коронавирусCovid-2019Фискальная служба
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