Коронавирусом заболел главный фискал Украины
Четверг, 29 октября 2020, 17:02
Исполняющий обязанности председателя Государственной фискальной службы Сергей Солодченко заболел COVID-19.
Источник: Солодченко в Facebook
Прямая речь: Получил сегодня результат ПЦР-анализа на SARS-CoV-2 - "обнаружено". Иду на самоизоляцию. Чувствую себя хорошо".
Детали: Руководитель ГФС попросил всех, с кем контактировал в последние дни, проверить себя и сдать тест.
Что касается рабочих моментов, он заверил, что будет работать дистанционно и оставаться на связи: в онлайн-режиме или по телефону.
Украинская правда