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Кордон Білорусі з Литвою і Польщею раптово закрили - ЗМІ

Четвер, 29 жовтня 2020, 16:39

Кордон Білорусі з Литвою і Польщею раптово закрили - білоруси не можуть повернутися з цих країн додому. 

Про це повідомило білоруське видання TUT.BY, пише "Європейська правда"

У другій половині дня в редакцію почали надходити повідомлення від користувачів про те, що білоруси не можуть повернутися в країну як мінімум з Польщі та Литви - їх розвертають на кордоні.

На прикордонних форумах пишуть, що в Білорусь зараз пускають тільки вантажні машини і дипломатичний транспорт. Всім іншим кажуть, щоб поверталися назад.

Також в чатах обговорюють, що водіїв та пасажирів міжнародних автобусів попереджають, що вони не зможуть повернутися назад, якщо зараз перетнуть кордон на виїзд.

Спочатку така інформація з'явилася про прикордонні переходи з боку Польщі, потім - з боку Литви. Офіційно інформацію про закриття кордону виданню не вдалося підтвердити. 

У МЗС Білорусі заявили, що поки не володіють інформацією про закриття кордону, але "йдуть консультації з Держприкордонкомітетом".

В той же час самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко заявив про заходи на кордоні країни, про які він не хоче говорити публічно.

"Нам треба сьогодні ще раз подивитися, ми багато зробили, коли я говорив: ми повинні закрити кордон. Закрити кордон - не зробити його залізною завісою, це нікому не потрібно. Кордон-це зона Дружби народів. Ви бачите, нам кинули виклик. Яка тут дружба ... але народи не винні", - заявив він.

Водночас білоруський інтернет-ресурс Onliner отримало підтвердження від оперативного чергового одного з пунктів пропуску Гродненської прикордонної служби.

"На жаль, дійсно, кордон зараз закрито. Для багатьох це було несподіванкою, в тому числі для нас. Ніхто не очікував. Не переживайте, це ніякий не військовий стан. Причина в COVID-19. Яка сторона стала ініціатором, не можу сказати", - цитує видання співрозмовника. 

У довідковій службі Національного аеропорту TUT.BY сказали, що кордон відкрито, літаки прилітають". 

"Українська правда" у Threads

Теми: БілорусьЛитва
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