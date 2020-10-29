Кордон Білорусі з Литвою і Польщею раптово закрили - ЗМІ

Кордон Білорусі з Литвою і Польщею раптово закрили - білоруси не можуть повернутися з цих країн додому.

Про це повідомило білоруське видання TUT.BY, пише "Європейська правда".

У другій половині дня в редакцію почали надходити повідомлення від користувачів про те, що білоруси не можуть повернутися в країну як мінімум з Польщі та Литви - їх розвертають на кордоні.

На прикордонних форумах пишуть, що в Білорусь зараз пускають тільки вантажні машини і дипломатичний транспорт. Всім іншим кажуть, щоб поверталися назад.

Також в чатах обговорюють, що водіїв та пасажирів міжнародних автобусів попереджають, що вони не зможуть повернутися назад, якщо зараз перетнуть кордон на виїзд.

Спочатку така інформація з'явилася про прикордонні переходи з боку Польщі, потім - з боку Литви. Офіційно інформацію про закриття кордону виданню не вдалося підтвердити.

У МЗС Білорусі заявили, що поки не володіють інформацією про закриття кордону, але "йдуть консультації з Держприкордонкомітетом".

Водночас білоруський інтернет-ресурс Onliner отримало підтвердження від оперативного чергового одного з пунктів пропуску Гродненської прикордонної служби.

"На жаль, дійсно, кордон зараз закрито. Для багатьох це було несподіванкою, в тому числі для нас. Ніхто не очікував. Не переживайте, це ніякий не військовий стан. Причина в COVID-19. Яка сторона стала ініціатором, не можу сказати", - цитує видання співрозмовника.

У довідковій службі Національного аеропорту TUT.BY сказали, що кордон відкрито, літаки прилітають".