Кордон Білорусі з Литвою і Польщею раптово закрили - ЗМІ
Кордон Білорусі з Литвою і Польщею раптово закрили - білоруси не можуть повернутися з цих країн додому.
Про це повідомило білоруське видання TUT.BY, пише "Європейська правда".
У другій половині дня в редакцію почали надходити повідомлення від користувачів про те, що білоруси не можуть повернутися в країну як мінімум з Польщі та Литви - їх розвертають на кордоні.
На прикордонних форумах пишуть, що в Білорусь зараз пускають тільки вантажні машини і дипломатичний транспорт. Всім іншим кажуть, щоб поверталися назад.
Також в чатах обговорюють, що водіїв та пасажирів міжнародних автобусів попереджають, що вони не зможуть повернутися назад, якщо зараз перетнуть кордон на виїзд.
Спочатку така інформація з'явилася про прикордонні переходи з боку Польщі, потім - з боку Литви. Офіційно інформацію про закриття кордону виданню не вдалося підтвердити.
У МЗС Білорусі заявили, що поки не володіють інформацією про закриття кордону, але "йдуть консультації з Держприкордонкомітетом".
Водночас білоруський інтернет-ресурс Onliner отримало підтвердження від оперативного чергового одного з пунктів пропуску Гродненської прикордонної служби.
"На жаль, дійсно, кордон зараз закрито. Для багатьох це було несподіванкою, в тому числі для нас. Ніхто не очікував. Не переживайте, це ніякий не військовий стан. Причина в COVID-19. Яка сторона стала ініціатором, не можу сказати", - цитує видання співрозмовника.
У довідковій службі Національного аеропорту TUT.BY сказали, що кордон відкрито, літаки прилітають".