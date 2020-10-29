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Границу Беларуси с Литвой и Польшей внезапно закрыли - СМИ

Четверг, 29 октября 2020, 17:39

Границу Беларуси с Литвой и Польшей внезапно закрыли - белорусы не могут вернуться из этих стран домой.

Об этом сообщило белорусское издание TUT.BY, пишет "Европейская правда".

Во второй половине дня в редакцию начали поступать сообщения от пользователей о том, что белорусы не могут вернуться в страну как минимум из Польши и Литвы - их разворачивают на границе.

На пограничных форумах пишут, что в Беларусь сейчас пускают только грузовые машины и дипломатический транспорт. Всем остальным говорят, чтобы возвращались обратно.

Также в чатах обсуждают, что водителей и пассажиров международных автобусов предупреждают, что они не смогут вернуться назад, если сейчас пересекут границу на выезд.

Сначала такая информация появилась о погранпереходах со стороны Польши, затем - со стороны Литвы. Официально информацию о закрытии границы изданию не удалось подтвердить.

В МИД Беларуси заявили, что пока не владеют информацией о закрытии границы, но "идут консультации с Госпогранкомитетом".

В свою очередь самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о мерах на границе страны, о которых он не хочет говорить публично.

"Нам надо сегодня еще раз посмотреть, мы много сделали, когда я говорил: мы должны закрыть границу. Закрыть границу - не сделать ее железным занавесом, это никому не нужно. Граница-это зона Дружбы народов. Видите ли, нам бросили вызов. Какая тут дружба ... но народы не виноваты", - заявил он.

В то же время белорусский интернет-ресурс Onliner получил подтверждение от оперативного дежурного одного из пунктов пропуска Гродненской пограничной службы.

"К сожалению, действительно, граница сейчас закрыта. Для многих это было неожиданностью, в том числе для нас. Никто не ожидал. Не переживайте, это никакое не военное положение. Причина в COVID-19. Какая сторона стала инициатором, не могу сказать", - цитирует издание собеседника.

В справочной службе Национального аэропорта TUT.BY сказали, что граница открыта, самолеты прилетают.

Темы: БеларусьЛитва


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