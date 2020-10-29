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Митрополит Климент звернувся до ООН через утиски ПЦУ в окупованому Криму

Четвер, 29 жовтня 2020, 18:06
Митрополит Климент звернувся до ООН через утиски ПЦУ в окупованому Криму
фото: пцу

Митрополит Кримської єпархії Православної церкви України Климент звернувся до генерального секретаря ООН Антоніу Ґутерріша через утиски української церкви в анексованому Росією Криму. 

Джерело: відеозвернення Климента, яке цитує Крим.Реалії

Пряма мова Климента: "Я звертаюся до вас щодо захисту української церкви в Криму. До 2014 року на території Криму діяло 49 релігійних громад, які належали до Української православної церкви Київського патріархату. Сьогодні на території Криму залишилося 6 релігійних громад, 3 із них – під загрозою припинення існування. Своє право молитися в українській церкві ми шість років відвойовуємо в російських судах і в Європейському суді з прав людини.

Прошу представників країн ООН невідкладно почати вести переговори з Росією щодо вирішення цих проблем. Стурбованість – це не шлях вирішення проблеми. Нам потрібне практичне рішення, що забезпечуватиме наше конституційне право в Криму молитися у наших храмах Православної церкви України".

Нагадаємо: Раніше окупаційний Євпаторійський міський суд зобов’язав ПЦУ знести храм у Євпаторії.

"Українська правда" в Threads

Теми: КримПравославна Церква України
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