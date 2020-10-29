Митрополит Климент обратился к ООН из-за притеснений ПЦУ в оккупированном Крыму

Митрополит Крымской епархии Православной церкви Украины Климент обратился к генеральному секретарю ООН Антониу Ґутерришу из-за притеснения украинской церкви в аннексированном Россией Крыма.

Источник: видеообращение Климента, которое цитирует Крым.Реалии

Прямая речь Климента: "Я обращаюсь к вам по поводу защиты украинской церкви в Крыму. К 2014 году на территории Крыма действовало 49 религиозных общин, которые принадлежали к Украинской православной церкви Киевского патриархата. Сегодня на территории Крыма осталось 6 религиозных общин, 3 из них - под угрозой прекращения существования. Свое право молиться в украинской церкви мы шесть лет отвоевываем в российских судах и в Европейском суде по правам человека.

Прошу представителей стран ООН безотлагательно начать вести переговоры с Россией по решению этих проблем. Обеспокоенность - это не путь решения проблемы. Нам нужно практическое решение, обеспечивать наше конституционное право в Крыму молиться в наших храмах Православной церкви Украины".

Напомним: Ранее оккупационный Евпаторийский городской суд обязал ПЦУ снести храм в Евпатории.