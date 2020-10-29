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"Схеми" показали елітне родинне майно глави внутрішньої безпеки СБУ

Четвер, 29 жовтня 2020, 21:26
Схеми показали елітне родинне майно глави внутрішньої безпеки СБУ
фото: схеми

Родина начальника Управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова придбала 3-кімнатну квартиру в елітному житловому комплексі у центрі Києва в чотири рази дешевше від ринкових цін.

Джерело: розслідування програми "Схеми" (проєкт Радіо Свобода і телеканалу "UA:Перший") – "Таємний кадр СБУ: Alter Ego Наумова"

Деталі: Журналісти виявили, що ця квартира, а також маєток під Києвом, оформлені на його матір, але користується ними сам високопосадовець СБУ. При цьому, підкреслюється у розслідуванні, інформація про керівника Управління внутрішньої безпеки та його статки, згідно з офіційною відповіддю спецслужби, належить до категорії "з обмеженим доступом".

Від власних джерел у Міністерстві юстиції "Схеми" отримали копію договору про передачу матері Андрія Наумова Ірині влітку 2019 року майнових прав на 3-кімнатну квартиру площею більше ніж 100 квадратних метрів у житловому комплексі Alter Ego у Печерському районі Києва. Вона придбала ці права за 1 мільйон 191 тисячу 300 гривень.

 

Водночас, підкреслюють журналісти, апартаменти такою площею згідно з цінами від забудовника у 2019–2020 роках у цьому ЖК коштують від майже 4,5 мільйонів гривень до 5,5 мільйонів.

"Тобто Ірині Наумовій житло в Alter Ego обійшлось щонайменше в 4 рази дешевше. Чи могла вона самостійно придбати коштовне майно? Відповідно до реєстру юридичних осіб, свого бізнесу вона вже більше ніж 10 років як не має, з соцмереж видно, що жінка займається майструванням ляльок", – йдеться у розслідуванні.

"Схеми" зафіксували, що Андрій Наумов користується цією квартирою. Знімальна група кілька разів помічала Mercedes із номерами прикриття, який заїжджав і виїжджав з підземного паркінгу ЖК.

В один із днів, 9 жовтня, знімальній групі вдалось зафіксувати його пасажира – ним виявився сам Андрій Наумов.

 

Окрім квартири у сюжеті йдеться і про будинок на Київщині, який записаний на матір Наумова.

 

"Українська правда" у Threads

Теми: СБУ
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