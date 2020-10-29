Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

"Схеми" показали елітне родинне майно глави внутрішньої безпеки СБУ

Четвер, 29 жовтня 2020, 22:26
фото: схеми

Родина начальника Управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова придбала 3-кімнатну квартиру в елітному житловому комплексі у центрі Києва в чотири рази дешевше від ринкових цін.

Джерело: розслідування програми "Схеми" (проєкт Радіо Свобода і телеканалу "UA:Перший") – "Таємний кадр СБУ: Alter Ego Наумова"

Деталі: Журналісти виявили, що ця квартира, а також маєток під Києвом, оформлені на його матір, але користується ними сам високопосадовець СБУ. При цьому, підкреслюється у розслідуванні, інформація про керівника Управління внутрішньої безпеки та його статки, згідно з офіційною відповіддю спецслужби, належить до категорії "з обмеженим доступом".

Від власних джерел у Міністерстві юстиції "Схеми" отримали копію договору про передачу матері Андрія Наумова Ірині влітку 2019 року майнових прав на 3-кімнатну квартиру площею більше ніж 100 квадратних метрів у житловому комплексі Alter Ego у Печерському районі Києва. Вона придбала ці права за 1 мільйон 191 тисячу 300 гривень.

 

Водночас, підкреслюють журналісти, апартаменти такою площею згідно з цінами від забудовника у 2019–2020 роках у цьому ЖК коштують від майже 4,5 мільйонів гривень до 5,5 мільйонів.

"Тобто Ірині Наумовій житло в Alter Ego обійшлось щонайменше в 4 рази дешевше. Чи могла вона самостійно придбати коштовне майно? Відповідно до реєстру юридичних осіб, свого бізнесу вона вже більше ніж 10 років як не має, з соцмереж видно, що жінка займається майструванням ляльок", – йдеться у розслідуванні.

"Схеми" зафіксували, що Андрій Наумов користується цією квартирою. Знімальна група кілька разів помічала Mercedes із номерами прикриття, який заїжджав і виїжджав з підземного паркінгу ЖК.

В один із днів, 9 жовтня, знімальній групі вдалось зафіксувати його пасажира – ним виявився сам Андрій Наумов.

 

Окрім квартири у сюжеті йдеться і про будинок на Київщині, який записаний на матір Наумова.

 

Теми: СБУ


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 29 жовтня: реакція на рішення КСУ, попередження Шкарлету від ЄС

Шмигаль обіцяє, що вже в п'ятницю реєстр декларацій стане доступним

відеоЗеленський: Ми не розуміємо, який сюрприз Конституційний суд зробить завтра

оновленоКабмін зобов’язав НАЗК відновити доступ до реєстру декларацій чиновників

Білорусь офіційно заборонила в’їзд з України і ще трьох країн

Зеленський пообіцяв не допустити демонтажу системи електронного декларування

Усі новини...
СБУ
Піймали командира бойовиків "ЛНР": влаштувався у Києві на роботу
Три радянських ЗРК незаконно ввезли в Україну для перепродажу
Венедіктова провела наради з керівниками силових відомств
Останні новини
22:26
фото, відео"Схеми" показали елітне родинне майно глави внутрішньої безпеки СБУ
22:13
Новини економіки: штрафування "євроблях", фінансування серіалів з COVID-фонду
21:52
"Зоря" знову програла свій матч у Лізі Європи
21:38
Новини 29 жовтня: реакція на рішення КСУ, попередження Шкарлету від ЄС
21:20
Курс гривні до долара знизився до мінімуму за 33 місяці
21:06
Посольство Британії: напади на антикорупційні органи шкодять міжнародній репутації України
20:45
Шмигаль обіцяє, що вже в п'ятницю реєстр декларацій стане доступним
20:45
6 українських доріг передадуть "у приватні руки" - Криклій
20:37
Данілов назвав КС "криголамом" досягнень України на шляху до євроінтерграції
20:14
Власник серверів для реєстру декларацій вимагає їх виключити і підчистити
Усі новини...