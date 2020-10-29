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"Схемы" показали элитное семейное имущество главы внутренней безопасности СБУ

Четверг, 29 октября 2020, 22:26
фото: схемы

Семья начальника Управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова приобрела 3-комнатную квартиру в элитном жилом комплексе в центре Киева в четыре раза дешевле рыночных цен.

Источник: расследование программы "Схемы" (проект Радио Свобода и телеканала "UA: Первый") - – "Тайный кадр СБУ: Alter Ego Наумова"

Детали: Журналисты обнаружили, что эта квартира, а также имение под Киевом, оформленные на его мать, но пользуется ими сам чиновник СБУ. При этом, подчеркивается в расследовании, информация о руководителе Управления внутренней безопасности и его состояние, согласно официальному ответу спецслужбы, относится к категории "с ограниченным доступом".

От собственных источников в Министерстве юстиции "Схемы" получили копию договора о передаче матери Андрея Наумова Ирине летом 2019 имущественных прав на 3-комнатную квартиру площадью более 100 квадратных метров в жилом комплексе Alter Ego в Печерском районе Киева. Она приобрела эти права за 1 191 300 гривен.

 

В то же время, подчеркивают журналисты, апартаменты такой площадью согласно ценам от застройщика в 2019-2020 годах в этом ЖК стоят от почти 4,5 млн гривен до 5,5 млн.

"То есть Ирине Наумовой жилье в Alter Ego обошлось минимум в 4 раза дешевле. Могла ли она самостоятельно приобрести дорогостоящее имущество? Согласно реестру юридических лиц, своего бизнеса она уже более 10 лет как не имеет, из соцсетей видно, что женщина занимается ремонтом кукол", - говорится в расследовании.

"Схемы" зафиксировали, что Андрей Наумов пользуется этой квартирой. Съемочная группа несколько раз замечала Mercedes с номерами прикрытия, который заезжал и выезжал из подземного паркинга ЖК.

В один из дней, 9 октября, съемочной группе удалось зафиксировать его пассажира - им оказался сам Андрей Наумов.

 

Кроме квартиры в сюжете говорится и о доме на Киевщине, который записан на мать Наумова.

 

Темы: СБУ


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