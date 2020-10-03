Партія "Демократична сокира" все ж таки братиме участь у виборах в Києві

Шостий апеляційний суд задовольнив апеляцію партії "Демократична сокира", яка оскаржувала рішення про недопуск її на вибори у столиці.

Джерело: "Демократична сокира" у facebook

Деталі: Рішення про відмову в реєстрації кандидатів партії у депутати Київради винесла Київська міська територіальна виборча комісія.

Після цього "Демократична сокира" звернулась до суду із оскарженням. Водночас Окружний адмінсуд Києва відмовив у задоволенні позову партії.

Тоді ж незареєстрована партія подала апеляцію, яку Шостий апеляційний суд задовольнив.

"Так, це сталося! Так, ми йдемо на вибори у Київраду! Апеляцію виграно!

Ми втратили дні – дні, які під час виборів на вагу золота, дні, які замість агітації і отримання голосів були зайняті судовими справами. Тепер нам треба працювати далі. Інтенсивніше. Натхненніше. З несамовитою ненавистю. Всі три тижні до виборів і роки після них", – заявили в партії.

Там також "подякували" суддям скандального ОАСК.

Примітно, що після того, як стало відомо про рішення Окружного адмінсуду, підтримку "Демократичній сокирі" висловила партія "Європейська солідарність". Там навіть запропонували юридичний супровід у оскарженні цього рішення.

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