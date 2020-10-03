На Луганщині ліквідували один з осередків пожежі, ще 7 горять
Субота, 3 жовтня 2020, 08:55
На Луганщині ліквідовано один з осередків лісових пожеж – поблизу с. Чмирівка Старобільського району.
Джерело: ДСНС
Дослівно: "О 06:43 пожежу лісової підстилки поблизу с. Чмирівка Старобільського району ліквідовано".
Деталі: У ДСНС повідомили, що станом на ранок 3 жовтня на Луганщині продовжується гасіння 7 осередків пожежі:
- на околиці с. Смолянинове Новоайдарського району, вогнем пройдено понад 1,4 тис. га лісових насаджень, внаслідок поривів вітру періодично спостерігається виникнення верхової пожежі в районі населених пунктів Боровеньки, Щедрищеве та Пурдівка.
- поблизу населених пунктів Боброве, Воронове та Боровське з подальшим розповсюдженням у напрямку м. Сєвєродонецьк. Загорання лісового масиву на площі 8,5 тис. га.
- поблизу н.п. Трьохізбенка, Муратове та Капітонове (Новоайдарський район). Локалізовано о 20:00 2 жовтня на площі близько 2,6 тис. га.
- поблизу сіл Лобачеве та Геївка (Станично-Луганський район) лісова пожежа на площі 300 га.
- між селами Піщане, Нижньотепле та Артема (Станично-Луганський район). Загоряння очерету та сухої рослинності на площі понад 110 га.
- поблизу с. Вільхове (Станично-Луганський район) вогнем пройдено 1,1 тис. га лісу.
- поблизу с. Болотене (Станично-Луганський район) загоряння понад 6 га очерету та сухої рослинності.
За попередніми оцінками, орієнтовна площа, пройдена вогнем, усіх 8 осередків складає понад 20 тис. га.
Під час гасіння пожеж евакуйовано 150 осіб.
В ході ліквідації лісових пожеж на території Луганської області виявлено тіла 7 осіб, крім цього травмовано 18 осіб (у тому числі 3 співробітника ДСНС). Вважаються зниклими безвісті 4 особи.
Передісторія:
- 30 вересня стало відомо, що на Луганщині почалися масштабні пожежі у трьох місцях.
- У Станично-Луганській райдержадміністрації з посиланням на місцевих жителів повідомили, що незаконні формування Росії на Донбасі здійснили обстріл лісового масиву, в результаті чого виникли нові осередки пожежі.
- В офісі Зеленського повідомили, що взяли до уваги інформацію, що пожежі на Луганщині могли спричинити обстріли бойовиків.
- Офіс генпрокурора повідомляв, що станом на 19:00 1 жовтня внаслідок масштабних пожеж у Луганській області загинуло 11 людей, а поранених 17.
Українська правда