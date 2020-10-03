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На Луганщині ліквідували один з осередків пожежі, ще 7 горять

Субота, 3 жовтня 2020, 08:55
На Луганщині ліквідували один з осередків пожежі, ще 7 горять

На Луганщині ліквідовано один з осередків лісових пожеж – поблизу с. Чмирівка Старобільського району.

Джерело: ДСНС

Дослівно: "О 06:43 пожежу лісової підстилки поблизу с. Чмирівка Старобільського району ліквідовано".

Деталі: У ДСНС повідомили, що станом на ранок 3 жовтня на Луганщині продовжується гасіння 7 осередків пожежі:

  1. на околиці с. Смолянинове Новоайдарського району, вогнем пройдено понад 1,4 тис. га лісових насаджень, внаслідок поривів вітру періодично спостерігається виникнення верхової пожежі в районі населених пунктів Боровеньки, Щедрищеве та Пурдівка.
  2. поблизу населених пунктів Боброве, Воронове та Боровське з подальшим розповсюдженням у напрямку м. Сєвєродонецьк. Загорання лісового масиву на площі 8,5 тис. га.
  3. поблизу н.п. Трьохізбенка, Муратове та Капітонове (Новоайдарський район). Локалізовано о 20:00 2 жовтня на площі близько 2,6 тис. га.
  4. поблизу сіл Лобачеве та Геївка (Станично-Луганський район) лісова пожежа на площі 300 га.
  5. між селами Піщане, Нижньотепле та Артема (Станично-Луганський район). Загоряння очерету та сухої рослинності на площі понад 110 га.
  6. поблизу с. Вільхове (Станично-Луганський район) вогнем пройдено 1,1 тис. га лісу.
  7. поблизу с. Болотене (Станично-Луганський район) загоряння понад 6 га очерету та сухої рослинності.

За попередніми оцінками, орієнтовна площа, пройдена вогнем, усіх 8 осередків складає понад 20 тис. га.

Під час гасіння пожеж евакуйовано 150 осіб.

В ході ліквідації лісових пожеж на території Луганської області виявлено тіла 7 осіб, крім цього травмовано 18 осіб (у тому числі 3 співробітника ДСНС). Вважаються зниклими безвісті 4 особи.

Передісторія:

  • 30 вересня стало відомо, що на Луганщині почалися масштабні пожежі у трьох місцях. 
  • У Станично-Луганській райдержадміністрації з посиланням на місцевих жителів повідомили, що незаконні формування Росії на Донбасі здійснили обстріл лісового масиву, в результаті чого виникли нові осередки пожежі.
  • В офісі Зеленського повідомили, що взяли до уваги інформацію, що пожежі на Луганщині могли спричинити обстріли бойовиків. 
  • Офіс генпрокурора повідомляв, що станом на 19:00 1 жовтня внаслідок масштабних пожеж у Луганській області загинуло 11 людей, а поранених 17.

Українська правда
Теми: пожежаЛуганська область
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