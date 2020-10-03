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Вибори до ВР на 208 окрузі: поліція викрила купівлю голосів

Субота, 3 жовтня 2020, 12:57

На 208 окрузі в Чернігівській області, вибори народного депутата в якому пройдуть 25 жовтня, в місті Бахмач викрили "виборчу сітку" для купівлі голосів на користь одного з кандидатів.

Джерело: поліція Чернігівської області, заступник директора департаменту комунікації МВС Ярослав Тракало в Facebook, джерела УП

Дослівно Тракало: "Група осіб, серед яких і керівник одного зі структурних підрозділів Бахмацької РДА, організувала "виборчу сітку" для скупки голосів на користь однієї з політичних сил, а також кандидата від цієї політичної сили до парламенту. 

Під час розвезення грошей так званим "сотникам" і "десятникам" транспортний засіб був зупинений поліцією.

За результатами обшуку, проведеного в рамках розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 160 Кримінального кодексу України (підкуп виборців), з авто були вилучені списки виборців та гроші".

208 виборчий округ, Чернігівська область, місто Бахмач. Група осіб, серед яких і керівник структурного підрозділу...

Опубликовано Iaroslav Trakalo Суббота, 3 октября 2020 г.

Деталі: За даними джерела УП, політична сила, на користь якої скуповували голоси – "Наш Край".

Разом з тим, поліція Чернігівської області повідомила, що у п'ятницю ввечері у місті Бахмач в ході проведення обшуку в автомобілі одного з керівників структурних підрозділів Бахмацької РДА  виявлені гроші та списки виборців, що свідчать про організацію мережі скупки голосів на користь однієї з політичних сил та кандидата у депутати до парламенту по округу №208.

У поліції зазначили, що виявити причетних у підкупі виборців вдалося завдяки злагодженим діям управління карного розшуку, слідчого управління та Бахмацького відділення поліції під процесуальним керівництвом прокуратури Чернігівської області.

Пряма мова начальника ГУ Нацполіції в Чернігівській області Володимира Нідзельського: "З авто, зокрема, вилучені списки виборців із зазначенням так званих "десятників" та 66 тисяч гривень. За попередніми підрахунками поліції, мережа охоплює понад 5 тисяч осіб".

Передісторія:

  • Парламентські вибори в 208-му окрузі відбудуться паралельно із місцевими 25-го жовтня.
  • У Києві ввечері 23 травня знайшли зі смертельним вогнепальним пораненням у голову народного безпартійного депутата Валерія Давиденка, який входив у парламенті до групи "Довіра" і був обраний по 208-му округу.
  • ЦВК зареєстровала 13 кандидатів у народні депутати в цьому окрузі: Олексія Оскера, Михайла Побігая, Сергія Суханова, Івана Донця, Олега Ляшка, Віталія Чорного, Василя Крутчака, Анатолія Григоровича Гунька, Анатолія Миколайовича Гунька, Ігора Гунька, Володимира Василевича, Івана Симоненка та Михайла Цісельського.

Українська правда
Теми: Чернігівська областьвибориВерховна Радаполіція


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