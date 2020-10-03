Вибори до ВР на 208 окрузі: поліція викрила купівлю голосів

На 208 окрузі в Чернігівській області, вибори народного депутата в якому пройдуть 25 жовтня, в місті Бахмач викрили "виборчу сітку" для купівлі голосів на користь одного з кандидатів.

Джерело: поліція Чернігівської області, заступник директора департаменту комунікації МВС Ярослав Тракало в Facebook, джерела УП

Дослівно Тракало: "Група осіб, серед яких і керівник одного зі структурних підрозділів Бахмацької РДА, організувала "виборчу сітку" для скупки голосів на користь однієї з політичних сил, а також кандидата від цієї політичної сили до парламенту.

Під час розвезення грошей так званим "сотникам" і "десятникам" транспортний засіб був зупинений поліцією.

За результатами обшуку, проведеного в рамках розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 160 Кримінального кодексу України (підкуп виборців), з авто були вилучені списки виборців та гроші".

208 виборчий округ, Чернігівська область, місто Бахмач. Група осіб, серед яких і керівник структурного підрозділу... Опубликовано Iaroslav Trakalo Суббота, 3 октября 2020 г.

Деталі: За даними джерела УП, політична сила, на користь якої скуповували голоси – "Наш Край".

Разом з тим, поліція Чернігівської області повідомила, що у п'ятницю ввечері у місті Бахмач в ході проведення обшуку в автомобілі одного з керівників структурних підрозділів Бахмацької РДА виявлені гроші та списки виборців, що свідчать про організацію мережі скупки голосів на користь однієї з політичних сил та кандидата у депутати до парламенту по округу №208.

У поліції зазначили, що виявити причетних у підкупі виборців вдалося завдяки злагодженим діям управління карного розшуку, слідчого управління та Бахмацького відділення поліції під процесуальним керівництвом прокуратури Чернігівської області.

Пряма мова начальника ГУ Нацполіції в Чернігівській області Володимира Нідзельського: "З авто, зокрема, вилучені списки виборців із зазначенням так званих "десятників" та 66 тисяч гривень. За попередніми підрахунками поліції, мережа охоплює понад 5 тисяч осіб".

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