Вибори в Раду: На 208-му окрузі вже 3 кандидата з 13 мають однакове прізвище

Центральна виборча комісія зареєструвала ще одного однофамільця кандидата від партії "Слуга народу" на парламентських виборах в 208 окрузі в Чернігівській області.

Джерело: Повідомлення ЦВК

Дослівно: "Комісія зареєструвала ще одного кандидата у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 208 на проміжних виборах народного депутата України 25 жовтня 2020 року. Ним став Ігор Гунько".

Деталі: Ігорь Гунько другий однофамілець кандидата від "Слуги народу" на цьому окрузі. Він народився 3 вересня 1990 року в місті Чернігові і є самовисувацем.

Раніше ЦВК зареєстровала 12 кандидатів у народні депутати в цьому окрузі: Олексія Оскера, Михайла Побігая, Сергія Суханова, Івана Донця, Олега Ляшка, Віталія Чорного, Василя Крутчака, Анатолія Григоровича Гунька, Анатолія Миколайовича Гунька, Володимира Василевича, Івана Симоненка та Михайла Цісельського.

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