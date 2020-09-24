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Вибори в Раду: На 208-му окрузі вже 3 кандидата з 13 мають однакове прізвище

Четвер, 24 вересня 2020, 19:49

Центральна виборча комісія зареєструвала ще одного однофамільця кандидата від партії "Слуга народу" на парламентських виборах в 208 окрузі в Чернігівській області.

Джерело: Повідомлення ЦВК

Дослівно: "Комісія зареєструвала ще одного кандидата у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 208 на проміжних виборах народного депутата України 25 жовтня 2020 року. Ним став Ігор Гунько".

Деталі: Ігорь Гунько другий однофамілець кандидата від "Слуги народу" на цьому окрузі. Він народився 3 вересня 1990 року в місті Чернігові і є самовисувацем.

Раніше ЦВК зареєстровала 12 кандидатів у народні депутати в цьому окрузі: Олексія Оскера, Михайла Побігая, Сергія Суханова, Івана Донця, Олега Ляшка, Віталія Чорного, Василя Крутчака, Анатолія Григоровича Гунька, Анатолія Миколайовича Гунька, Володимира Василевича, Івана Симоненка та Михайла Цісельського.

Передісторія:

  • 18 вересня ЦВК зареєструвала "слугу народу" Анатолія Григоровича Гунька 1976 року народження та його однофамільця Анатолія Гунька (самовисуванець) 1986 року народження на вибори в 208 окрузі.
  • Парламентські виборив цьому окрузі відбудуться паралельно із місцевими 25-го жовтня.
  • У Києві ввечері 23 травня знайшли зі смертельним вогнепальним пораненням у голову народного безпартійного депутата Валерія Давиденка, який входив у парламенті до групи "Довіра" і був обраний по 208-му округу.

Українська правда
Теми: Верховна РадавибориЧернігів


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