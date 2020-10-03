В ОП поки не збираються вводити жорсткий карантин – джерело

В Офісі президента поки що не розглядають можливість введення жорсткого карантину.

Джерело: високопоставлене джерело в ОПУ у коментарі УП

Пряма мова співрозмовника: "Ми бачимо тенденцію. Але ця тенденція простежується у цілому світі. Ми уважно стежимо за статистикою, президент їздить регіонами, спілкуємося з лікарями на місцях, головами ОДА".

"Ситуація контрольована".

Що передувало: За минулу добу, 2 жовтня, в Україні виявлено рекордний 4661 випадок коронавірусу. Померло від хвороби у п'ятницю 92 особи – найбільше за весь час.

За числом нових випадків коронавірусу Україна піднялась на 12 позицію серед інших країн, за числом летальних випадків наша країна на 14 місці.

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