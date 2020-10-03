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COVID-19: Порошенка госпіталізували

Субота, 3 жовтня 2020, 15:33

П’ятого президента Петра Порошенка, який хворіє на COVID-19, госпіталізували з двостороннім запаленням легень до столичної лікарні. Також захворіла його донька.

Джерело: дружина політика Марина Порошенко, Facebook-сторінка "Євросолідарності"

Пряма мова: "Сьогодні з COVID-19 боряться мій чоловік і наша донька.

Петро Олексійович госпіталізований в одну з київських лікарень, яка лікує хворих на коронавірус.

Попри те, що мій чоловік має двостороннє запалення легень, він має сильну волю і демонструє її у боротьбі з хворобою. Він чітко дотримується прописаного протоколу лікування".

Деталі: За її словами, ситуація у лікарнях Києва погана.  

У 55-річного Порошенка цукровий діабет. Раніше УП писала, що через хворобу експрезидент зовсім не їсть солодкого, але часом любить перекусити пиріжками з м'ясом.

Що було раніше: 29 вересня стало відомо, що п'ятий президент та лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко захворів на коронавірус COVID-19.

1 жовтня Марина Порошенко повідомила, що отримала повторний негативний тест на COVID-19.

Вона зазначила, що поки її чоловік лікується, вона продовжить виборчу кампанію на чолі "Євросолідарності" до Київської міськради. 

Передісторія:

  • Того ж дня стало відомо про хворобу глави партії "Голос" Кіри Рудик та нардепа "Слуги народу" Жана Беленюка.
  • Через спалах захворювання серед нардепів Верховна Рада вирішила піти на карантин. У жовтні парламентарі зустрінуться лише раз - 20 жовтня.
  • Нещодавно у Раду повернулася лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко, яка подолала коронавірус.

Знати більше: "Вина, кава, спорт та сигарети. Стиль життя Порошенка, Тимошенко і Зеленського"

Альона Мазуренко, УП
Теми: ПорошенкоCovid-2019коронавірусмедицинаКиїв


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