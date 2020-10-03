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МАУ слідом за SkyUp скасувала рейс в Єреван

Субота, 3 жовтня 2020, 21:24

Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" за результатами оцінки ризиків скасувала виконання рейсу PS611 до Єревану, запланованого на 5 жовтня.

Джерело: повідомлення МАУ

Деталі: Відміну рейсу прокоментував президент МАУ Євген Дихне. За його словами, ситуація в регіоні нагірно-карабаського конфлікту є нестабільною, і компанія чекатиме її нормалізації.

Пряма мова: "Ми залишаємося послідовними у своєму рішенні і розглядаємо кожен рейс окремо. Зараз ми прийняли рішення про скасування рейсу 5 жовтня. На превеликий жаль, ситуація в регіоні залишається нестабільною. Безпека - наш безсумнівний пріоритет. Всі в компанії хочуть, щоб ситуація нормалізувалася і ми змогли повернутися до виконання своєї регулярної програми польотів, адже Вірменія - одна з найбільш відвідуваних українцями країн".

Нагадаємо: Раніше українська авіакомпанія SkyUp оголосила про скасування рейсів Київ-Єреван через використання системи ППО.

Українська правда
Теми: авіаНагірний Карабах


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