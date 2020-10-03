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Пожежі на Луганщині: рятувальники розповіли, де ситуація найскладніша

Субота, 3 жовтня 2020, 22:02

На Луганщині триває боротьба з пожежами. Вздовж лінії розмежування на території трьох районів наразі ситуація залишається складною, оскільки там до зони ураження потрапили десятки населених пунктів.

Джерело: пресслужба ДСНС

Дослівно: "Найбільш складна обстановка склалася вздовж лінії розмежування на території Станично-Луганського, Новоайдарського, Сєвєродонецького районів, де до зони ураження потрапило 32 населених пункти.

За попередніми оцінками орієнтовна площа, пройдена вогнем на усіх 7 осередках (пожеж - УП) складає понад 20 тис. га. Авіацією ДСНС протягом 3 жовтня на території Луганської області здійснено 162 скиди (504 тони води)".

Деталі: Вогнеборці і надалі продовжують гасіння пожежна двох локаціях. Так, неподалік села Смолянинове Новоайдарського району вогнем пройдено понад  1,4 тис. га лісових насаджень, внаслідок поривів вітру періодично спостерігається виникнення верхової пожежі в районі населених пунктів Боровеньки, Щедрищеве та Пурдівка.

Там завдяки застосуванню наземних сил та авіації рятувальники не допустили розповсюдження вогню до населених пунктів. У відомстві наголосили, що евакуація жителів не знадобилася.

При цьому поблизу села Болотене Станично-Луганського району спостерігається загоряння понад 6 га очерету та сухої рослинності. До гасіння долучили 100 осіб та 15 одиниць техніки.

 

Також повідомляється про чотири осередки пожеж, які вдалося локалізувати, три з них – ввечері 3 жовтня, ще одну пожежу локалізували днем раніше.

 

Передісторія:

  • 30 вересня стало відомо, що на Луганщині почалися масштабні пожежі у трьох місцях. 
  • У Станично-Луганській райдержадміністрації з посиланням на місцевих жителів повідомили, що незаконні формування Росії на Донбасі здійснили обстріл лісового масиву, в результаті чого виникли нові осередки пожежі.
  • На Луганщині, де вирують лісові пожежі, виявили останки чотирьох людей, які вважалися зниклими безвісти. Таким чином, загиблими внаслідок пожеж вважаються 11 людей.

Українська правда
Теми: Луганська областьпожежанадзвичайна подія


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