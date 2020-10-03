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Пожежі на Луганщині: знайшли останки ще трьох загиблих

Субота, 3 жовтня 2020, 14:27
фото ДСНС

На Луганщині, де вирують лісові пожежі, виявили останки трьох людей, які вважалися зниклими безвісти. Таким чином, загиблими внаслідок пожеж вважаються 10 людей, одна людина – безвісно зникла.

Джерело: МВС

Дослівно: "Співробітниками слідчо-оперативних груп, які продовжують проведення першочергових слідчих дій, а саме огляд місця події, допити потерпілих та свідків, виявлено у с. Сиротине та с. Воронове під завалами зруйнованих будинків тіла (фрагменти тіла) людей, які значились як безвісно зниклі".

Деталі: У суботу було знайдено останки: Наталії Андрієвої, 1964 року народження, Світлани Помещик, 1947 р.н. та Любові Чумак, 1956 р.н.

Що передувало: У суботу зранку ДСНС повідомляла, що в ході ліквідації лісових пожеж на території Луганської області виявлено тіла 7 осіб, крім цього травмовано 18 осіб (у тому числі 3 співробітника ДСНС). Вважалися зниклими безвісті 4 особи.

Раніше Офіс генпрокурора повідомляв, що станом на 19:00 1 жовтня внаслідок масштабних пожеж у Луганській області загинуло 11 людей, а поранених 17.

Передісторія:

  • 30 вересня стало відомо, що на Луганщині почалися масштабні пожежі у трьох місцях. 
  • У Станично-Луганській райдержадміністрації з посиланням на місцевих жителів повідомили, що незаконні формування Росії на Донбасі здійснили обстріл лісового масиву, в результаті чого виникли нові осередки пожежі.
  • В офісі Зеленського повідомили, що взяли до уваги інформацію, що пожежі на Луганщині могли спричинити обстріли бойовиків. 

Українська правда
Теми: Луганська областьпожежа


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