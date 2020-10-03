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Державне білоруське ТБ назвало Україну "колишньою УРСР"

Субота, 3 жовтня 2020, 23:38

Державний телеканал Білорусі СТВ у своєму сюжеті назвав Україну "колишньою УРСР".

Джерело: ефір СТВ

Деталі: Відповідний підпис з'явився у новинах білоруського держтелебачення третього жовтня.

 

У низці сюжетів цього ж новинного випуску "перейменування" було застосоване не лише до України. Невідповідне титрування торкнулося Литви й Польщі, ці країни білоруські телевізійники також назвали "колишніми республіками".

 
 

Відео доступне на Ютуб-каналі СТВ:

Нагадаємо:

Лідери ЄС на саміті відкрили шлях до затвердження санкцій щодо чиновників режиму Александра Лукашенка після того як Кіпр погодився зняти своє вето.

При цьому Україна має намір приєднатися до санкцій ЄС проти Білорусі та продемонструвати послідовну політику проти сусідньої держави.

"Українська правда" у Threads

Теми: БілорусьУкраїнателебачення
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