Пожежник підпалював авто на замовлення в Одесі

Пожежник разом із двома спільниками на замовлення підпалювали автомобілі в Одесі.

Джерело: повідомлення прокуратури Одеської області

Деталі: Співробітник одного із підрозділів ГУ ДСНС у Дніпропетровській області разом із двома спільниками з грудня 2019 по квітень 2020 року за гроші підпалили трі елітні автівки у центрі Одеси.

Внаслідок пожеж автомобілі були повністю знищені. Загальні збитки власниками склали понад мільйон гривень.

Наразі рятувальнику оголосили підозру та вірішується питання про обрання запобіжного заходу. Двоє його "помічників" вже перебувають під вартою.