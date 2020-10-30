Пожарный поджигал авто на заказ в Одессе
Пятница, 30 октября 2020, 01:44
Пожарный вместе с двумя сообщниками на заказ поджигали автомобили в Одессе.
Источник: сообщение прокуратуры Одесской области
Детали: Сотрудник одного из подразделений ГУ ГСЧС в Днепропетровской области вместе с двумя сообщниками с декабря 2019 по апрель 2020 за деньги подожгли три элитные машины в центре Одессы.
В результате пожаров автомобили были полностью уничтожены. Общие убытки владельцами составили более миллиона гривен.
Сейчас спасателю объявили подозрение и решается вопрос об избрании меры пресечения. Двое его "помощников" уже находятся под стражей.
Украинская правда