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Пожарный поджигал авто на заказ в Одессе

Пятница, 30 октября 2020, 00:44

Пожарный вместе с двумя сообщниками на заказ поджигали автомобили в Одессе.

Источник: сообщение прокуратуры Одесской области

Детали: Сотрудник одного из подразделений ГУ ГСЧС в Днепропетровской области вместе с двумя сообщниками с декабря 2019 по апрель 2020 за деньги подожгли три элитные машины в центре Одессы.

В результате пожаров автомобили были полностью уничтожены. Общие убытки владельцами составили более миллиона гривен.

Сейчас спасателю объявили подозрение и решается вопрос об избрании меры пресечения. Двое его "помощников" уже находятся под стражей.

Украинская правда

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Темы: прокуратураОдессаГСЧСпожар
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