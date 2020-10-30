Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

8,3 тисячі хворих на COVID і 173 померлих - в Україні нові антирекорди

П'ятниця, 30 жовтня 2020, 08:48

29 жовтня в Україні діагностували COVID-19 у 8 312 осіб, 173 хворих померли, 3 394 пацієнтів одужали.

Джерело: дані РНБО та МОЗ

Деталі: Це рекордні цифри за добовим приростом і летальними випадками в Україні за весь час пандемії COVID-19/

Київ - 741 новий випадок, 17 летальних. Київська область - 339 нових випадків 10 летальних. 

Харківська область - 659 нових випадків, 7 летальних.

Хмельницька область - 521, 4 летальних. 

Одеська область - 493 нових випадки, 16 летальних. 

Донецька область - 466 осіб захворіли, 8 хворих померли. 

Львівська область - 425 нових випадків, 16 летальних. 

 

Доповнюється..



powered by lun.ua
Головне сьогодні

Загострення на Донбасі: двоє загиблих та двоє поранених

Зеленський пропонує припинити повноваження всіх суддів КСУ: текст законопроєкту

В Офісі президента готуються звільняти голів ОДА – Корнієнко

ДБР викликало голову КС на допит

фото, відео"Схеми" показали елітне родинне майно глави внутрішньої безпеки СБУ

Новини 29 жовтня: реакція на рішення КСУ, попередження Шкарлету від ЄС

Усі новини...
Останні новини
09:00
У порту Албанії затримали яхту з українцями, звинувачують у порушенні кордону
08:48
8,3 тисячі хворих на COVID і 173 померлих - в Україні нові антирекорди
08:46
Теракт у Ніцці: нападник вбив служителя церкви і обезголовив жінку
08:44
Командувач ОС: Збройні формування Росії спрямовано зривають домовленості
08:10
В ЄС проти закриття внутрішніх кордонів попри поширення коронавірусу
08:00
Головні новини четверга і ночі: реакція на рішення КСУ, попередження Шкарлету від ЄС
07:49
Загострення на Донбасі: двоє загиблих та двоє поранених
06:21
За добу на COVID-19 захворіли ще 546 тисяч осіб – найбільше за час пандемії
05:22
Франція посилює охорону важливих об’єктів після нападу терориста в Ніцці
04:35
Число нових хворих на коронавірус буковинців майже не зменшується
Усі новини...