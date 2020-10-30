8,3 тисячі хворих на COVID і 173 померлих - в Україні нові антирекорди

29 жовтня в Україні діагностували COVID-19 у 8 312 осіб, 173 хворих померли, 3 394 пацієнтів одужали.

Джерело: дані РНБО та МОЗ

Деталі: Це рекордні цифри за добовим приростом і летальними випадками в Україні за весь час пандемії COVID-19/

Київ - 741 новий випадок, 17 летальних. Київська область - 339 нових випадків 10 летальних.

Харківська область - 659 нових випадків, 7 летальних.

Хмельницька область - 521, 4 летальних.

Одеська область - 493 нових випадки, 16 летальних.

Донецька область - 466 осіб захворіли, 8 хворих померли.

Львівська область - 425 нових випадків, 16 летальних.

Доповнюється..