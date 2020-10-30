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8,3 тисячі хворих на COVID і 173 померлих - в Україні нові антирекорди

П'ятниця, 30 жовтня 2020, 07:48
8,3 тисячі хворих на COVID і 173 померлих - в Україні нові антирекорди
УП

29 жовтня в Україні діагностували COVID-19 у 8 312 осіб, 173 хворих померли, 3 394 пацієнтів одужали, госпіталізували 1 140 осіб.

Джерело: дані РНБО та МОЗ

Деталі: Це рекордні цифри за добовим приростом і летальними випадками в Україні за весь час пандемії COVID-19.

Київ - 741 новий випадок, 17 летальних. Київська область - 339 нових випадків, 10 летальних. 

Харківська область - 659 нових випадків, 7 летальних.

Хмельницька область - 521 новий випадок, 4 летальних. 

Одеська область - 493 нових випадки, 16 летальних. 

Донецька область - 466 осіб захворіли, 8 хворих померли. 

Львівська область - 425 нових випадків, 16 летальних. 

 

За весь час пандемії в Україні виявили 378 729 осіб із коронавірусом. 7 041 помер від ускладнень, 155 026 осіб одужали від коронавірусної хвороби. 

Зараз на COVID-19 хворіють 216 662 жителі України.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусCovid-2019епідемія
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