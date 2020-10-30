8,3 тысячи больных COVID и 173 умерших - в Украине новые антирекорды

29 октября в Украине диагностировали COVID-19 у 8 312 человек, 173 больных умерли, 3 394 пациентов выздоровели, госпитализировали 1 140 человек.

Источник: данные СНБО и МОЗ

Детали: Это рекордные цифры по суточному приросту и летальным случаям в Украине за все время пандемии COVID-19.

Киев - 741 новый случай, 17 летальных. Киевская область - 339 новых случаев, 10 летальных.

Харьковская область - 659 новых случаев, 7 летальных.

Хмельницкая область - 521 новый случай, 4 летальных.

Одесская область - 493 новых случая, 16 летальных.

Донецкая область - 466 человек заболели, 8 больных умерли.

Львовская область - 425 новых случаев, 16 летальных.

За все время пандемии в Украине обнаружили 378 729 человек с коронавирусом. 7 041 умер от осложнений, 155 026 человек выздоровели от коронавирусной болезни.

Сейчас COVID-19 болеют 216 662 жителя Украины.