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8,3 тысячи больных COVID и 173 умерших - в Украине новые антирекорды

Пятница, 30 октября 2020, 08:48

29 октября в Украине диагностировали COVID-19 у 8 312 человек, 173 больных умерли, 3 394 пациентов выздоровели, госпитализировали 1 140 человек.

Источник: данные СНБО и МОЗ

Детали: Это рекордные цифры по суточному приросту и летальным случаям в Украине за все время пандемии COVID-19.

Киев - 741 новый случай, 17 летальных. Киевская область - 339 новых случаев, 10 летальных.

Харьковская область - 659 новых случаев, 7 летальных.

Хмельницкая область - 521 новый случай, 4 летальных.

Одесская область - 493 новых случая, 16 летальных.

Донецкая область - 466 человек заболели, 8 больных умерли.

Львовская область - 425 новых случаев, 16 летальных.

 



Дополняется..

Темы: коронавирусCovid-2019эпидемия


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