Київ досі в топі міст з найбруднішим повітрям у світі

Київ уже третій день поспіль тримається у списку мегаполісів світу із найбруднішим повітрям.

Джерело: дані порталу Iqair, що відстежує рівень забруднення повітря

Деталі: Станом на 9:30 ранку 30 жовтня Київ перебуває на 5-му місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря з індексом забруднення 153 при нормі у 50.

Рівень забруднення повітря у столиці України характеризується як "нездоровий".

Наразі Київ випереджають в антирейтингу індійська столиця Делі, Лахор (Пакистан), Бішкек (Киргизстан) та Мумбаї (Індія).

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