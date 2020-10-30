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Київ досі в топі міст з найбруднішим повітрям у світі

П'ятниця, 30 жовтня 2020, 09:44
Фото DronariumUkraine

Київ уже третій день поспіль тримається у списку мегаполісів світу із найбруднішим повітрям.

Джерело: дані порталу Iqair, що відстежує рівень забруднення повітря

Деталі: Станом на 9:30 ранку 30 жовтня Київ перебуває на 5-му місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря з індексом забруднення 153 при нормі у 50.

 

Рівень забруднення повітря у столиці України характеризується як "нездоровий".

Наразі Київ випереджають в антирейтингу індійська столиця Делі, Лахор (Пакистан), Бішкек (Киргизстан) та Мумбаї (Індія). 

Передісторія:

  • Вранці 29 жовтня Київ перебував на 3-му місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря з індексом забруднення 159 при нормі у 50.
  • Вранці 28 жовтня Київ був на 15 місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря, згодом став 10-м, а пізно ввечері був на 8-му місці.
  • У жовтні Київ кілька днів поспіль перебував у числі міст із найбруднішим повітрям.

Українська правда
Теми: Київекологія


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