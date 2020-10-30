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Киев до сих пор в топе городов с самым грязным воздухом в мире

Пятница, 30 октября 2020, 08:44
Киев до сих пор в топе городов с самым грязным воздухом в мире
Фото DronariumUkraine

Киев уже третий день подряд держится в списке мегаполисов мира с самым грязным воздухом.

Источник: данные портала Iqair, отслеживающего уровень загрязнения воздуха

Детали: По состоянию на 9:30 утра 30 октября Киев находится на 5-м месте в мировом рейтинге городов по уровню загрязнения воздуха с индексом загрязнения 153 при норме в 50.

 

Уровень загрязнения воздуха в столице Украины характеризуется как "нездоровый".

Сейчас Киев опережают в антирейтинге индийская столица Дели, Лахор (Пакистан), Бишкек (Кыргызстан) и Мумбаи (Индия).

Предыстория: 

  • Утром 29 октября Киев находился на 3-м месте в мировом рейтинге городов по уровню загрязнения воздуха с индексом загрязнения воздуха 159 при норме в 50. 
  • Утром 28 октября Киев был на 15 месте в мировом рейтинге городов по уровню загрязнения воздуха, позже стал 10-м, а поздно вечером был на 8-м месте.
  • В октябре Киев несколько дней подряд находился в числе городов с самым грязным воздухом.

Украинская правда

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Темы: Киевэкология
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