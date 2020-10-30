Киев до сих пор в топе городов с самым грязным воздухом в мире
Пятница, 30 октября 2020, 09:44
Киев уже третий день подряд держится в списке мегаполисов мира с самым грязным воздухом.
Источник: данные портала Iqair, отслеживающего уровень загрязнения воздуха
Детали: По состоянию на 9:30 утра 30 октября Киев находится на 5-м месте в мировом рейтинге городов по уровню загрязнения воздуха с индексом загрязнения 153 при норме в 50.
Уровень загрязнения воздуха в столице Украины характеризуется как "нездоровый".
Сейчас Киев опережают в антирейтинге индийская столица Дели, Лахор (Пакистан), Бишкек (Кыргызстан) и Мумбаи (Индия).
Предыстория:
- Утром 29 октября Киев находился на 3-м месте в мировом рейтинге городов по уровню загрязнения воздуха с индексом загрязнения воздуха 159 при норме в 50.
- Утром 28 октября Киев был на 15 месте в мировом рейтинге городов по уровню загрязнения воздуха, позже стал 10-м, а поздно вечером был на 8-м месте.
- В октябре Киев несколько дней подряд находился в числе городов с самым грязным воздухом.
Украинская правда