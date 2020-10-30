Киев до сих пор в топе городов с самым грязным воздухом в мире

Киев уже третий день подряд держится в списке мегаполисов мира с самым грязным воздухом.

Источник: данные портала Iqair, отслеживающего уровень загрязнения воздуха

Детали: По состоянию на 9:30 утра 30 октября Киев находится на 5-м месте в мировом рейтинге городов по уровню загрязнения воздуха с индексом загрязнения 153 при норме в 50.

Уровень загрязнения воздуха в столице Украины характеризуется как "нездоровый".

Сейчас Киев опережают в антирейтинге индийская столица Дели, Лахор (Пакистан), Бишкек (Кыргызстан) и Мумбаи (Индия).

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