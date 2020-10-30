Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Теракт у Ніцці: затримали ймовірного спільника нападника

П'ятниця, 30 жовтня 2020, 10:24

У Франції затримали ще одного підозрюваного в причетності до теракту у Ніцці, внаслідок якого загинули троє людей.

Про це повідомляє AFP з посиланням на свої джерела у поліції, пише "Європейська правда".

За даними джерела, це 47-річний чоловік, його взяли під варту увечері 29 жовтня. Поліція підозрює його у тому, що він був на зв’язку з екстремістом перед скоєнням нападу.

Нападник виявився 21-річним вихідцем з Тунісу. Він приїхав у Францію 9 жовтня через Італію. 

Нагадаємо, вчора вранці у Соборі Богоматері у Ніцці чоловік з ножем накинувся на прихожан. Одна жінка та служитель церкви загинули на місці, ще одна поранена змогла вибігти до сусіднього кафе і померла там. 

Терорист під час затримання отримав кульове поранення і перебуває в лікарні у важкому стані. 

Теми: терактФранціярелігіяцерква


powered by lun.ua
Головне сьогодні

8,3 тисячі хворих на COVID і 173 померлих - в Україні нові антирекорди

Загострення на Донбасі: двоє загиблих та двоє поранених

Зеленський пропонує припинити повноваження всіх суддів КСУ: текст законопроєкту

В Офісі президента готуються звільняти голів ОДА – Корнієнко

ДБР викликало голову КС на допит

фото, відео"Схеми" показали елітне родинне майно глави внутрішньої безпеки СБУ

Усі новини...
теракт
Франція посилює охорону важливих об’єктів після нападу терориста в Ніцці
Напад біля церкви в Ніцці: 3 загиблих, кілька поранених, підозрюють теракт
Обвинувачених у теракті в Харкові, виданих бойовикам, оголосили в розшук
Останні новини
10:46
COVID-19: Україна оновила перелік "червоних" зон
10:41
Лікарні НАМН не прийматимуть хворих з COVID-19, бо лікуватимуть інші хвороби – МОЗ
10:40
Лукашенко призначив нового начальника міліції Мінська
10:24
Теракт у Ніцці: затримали ймовірного спільника нападника
10:16
Фонд держмайна не зміг продати завод "Укрспирту" за стартовою ціною в 63 мільйони
09:52
фотоАкція під КС: люди кидають шини і палять фаєри
09:51
Уряд вилучив три держкомпанії зі списку об'єктів великої приватизації
09:44
інфографіка Київ досі в топі міст з найбруднішим повітрям у світі
09:43
У Німеччині третій день поспіль рекорд заражень: вперше понад 18 тисяч
09:21
Загибель захисників на Донбасі: Україна ініціює термінове засідання підгрупи з безпеки у ТКГ
Усі новини...