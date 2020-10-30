Теракт у Ніцці: затримали ймовірного спільника нападника

У Франції затримали ще одного підозрюваного в причетності до теракту у Ніцці, внаслідок якого загинули троє людей.

Про це повідомляє AFP з посиланням на свої джерела у поліції, пише "Європейська правда".

За даними джерела, це 47-річний чоловік, його взяли під варту увечері 29 жовтня. Поліція підозрює його у тому, що він був на зв’язку з екстремістом перед скоєнням нападу.

Нападник виявився 21-річним вихідцем з Тунісу. Він приїхав у Францію 9 жовтня через Італію.

Нагадаємо, вчора вранці у Соборі Богоматері у Ніцці чоловік з ножем накинувся на прихожан. Одна жінка та служитель церкви загинули на місці, ще одна поранена змогла вибігти до сусіднього кафе і померла там.

Терорист під час затримання отримав кульове поранення і перебуває в лікарні у важкому стані.