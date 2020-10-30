Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Теракт в Ницце: задержали предполагаемого сообщника нападавшего

Пятница, 30 октября 2020, 10:24

Во Франции задержали еще одного подозреваемого в причастности к теракту в Ницце, в результате которого погибли три человека.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на свои источники в полиции, пишет "Европейская правда".

По данным источника, это 47-летний мужчина, его взяли под стражу вечером 29 октября. Полиция подозревает его в том, что он был на связи с экстремистом перед совершением нападения.

Нападавший оказался 21-летним выходцем из Туниса. Он приехал во Францию ​​9 октября через Италию.

Напомним, вчера утром в Соборе Богоматери в Ницце мужчина с ножом набросился на прихожан. Одна женщина и служитель церкви погибли на месте, еще одна раненая смогла добежать до соседнего кафе и умерла там.

Террорист при задержании получил пулевое ранение и находится в больнице в тяжелом состоянии.

Темы: терактФранциярелигияцерковь


powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоАкция под КС: люди бросают шины и жгут файеры

8,3 тысячи больных COVID и 173 умерших - в Украине новые антирекорды

Обострение на Донбассе: двое погибших и двое раненых

Зеленский предлагает прекратить полномочия всех судей КСУ: текст законопроекта

В Офисе президента готовятся увольнять глав ОГА – Корниенко

ГБР вызвало главу КС на допрос

Все новости...
теракт
Франция усиливает охрану важных объектов после нападения террориста в Ницце
Нападение возле церкви в Ницце: трое погибших, несколько раненых, подозревают теракт
Обвиняемых в теракте в Харькове, выданных боевикам, объявили в розыск
Последние новости
10:53
видео Заместитель Венедиктовой обсуждал с судьей Волком выгодное ему решение
10:46
COVID-19: Украина обновила перечень "красных" зон
10:41
Больницы НАМН не будут принимать больных с COVID-19, будут лечить другие болезни - МОЗ
10:40
Лукашенко назначил нового начальника милиции Минска
10:24
Теракт в Ницце: задержали предполагаемого сообщника нападавшего
10:16
Фонд госимущества не смог продать завод "Укрспирта" по стартовой цене в 63 миллиона
09:52
фотоАкция под КС: люди бросают шины и жгут файеры
09:51
Кабмин изъял три госкомпании из списка объектов большой приватизации
09:44
инфографика Киев до сих пор в топе городов с самым грязным воздухом в мире
09:43
В Германии третий день подряд рекорд заражений: впервые более 18 000
Все новости...