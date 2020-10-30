Теракт в Ницце: задержали предполагаемого сообщника нападавшего
Во Франции задержали еще одного подозреваемого в причастности к теракту в Ницце, в результате которого погибли три человека.
Об этом сообщает AFP со ссылкой на свои источники в полиции, пишет "Европейская правда".
По данным источника, это 47-летний мужчина, его взяли под стражу вечером 29 октября. Полиция подозревает его в том, что он был на связи с экстремистом перед совершением нападения.
Нападавший оказался 21-летним выходцем из Туниса. Он приехал во Францию 9 октября через Италию.
Напомним, вчера утром в Соборе Богоматери в Ницце мужчина с ножом набросился на прихожан. Одна женщина и служитель церкви погибли на месте, еще одна раненая смогла добежать до соседнего кафе и умерла там.
Террорист при задержании получил пулевое ранение и находится в больнице в тяжелом состоянии.