Лукашенко призначив нового начальника міліції Мінська
П'ятниця, 30 жовтня 2020, 10:40
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко призначив начальником Мінської міліції Михайла Гриба.
Джерело: близький до прес-служби Лукашенко телеграм-канал "Пул первого"
Дослівно: "Новий начальник Мінської міліції Михайло Гриб".
Деталі: До цього Гриб займав посаду начальника УВЗ Вітебського облвиконкому.
Його попередник теж до цього очолював цей облвиконком.
Держагентство БелТА повідомляє, що Лукашенко представив колективу міністерства внутрішніх справ нового міністра Івана Кубракова і начальника ГУВС Мінська Гриба.
Українська правда