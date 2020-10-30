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Лукашенко призначив нового начальника міліції Мінська

П'ятниця, 30 жовтня 2020, 09:40

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко призначив начальником Мінської міліції Михайла Гриба.

Джерело: близький до прес-служби Лукашенко телеграм-канал "Пул первого"

Дослівно: "Новий начальник Мінської міліції Михайло Гриб".

Деталі: До цього Гриб займав посаду начальника УВЗ Вітебського облвиконкому.

Його попередник теж до цього очолював цей облвиконком.

Держагентство БелТА повідомляє, що Лукашенко представив колективу міністерства внутрішніх справ нового міністра Івана Кубракова і начальника ГУВС Мінська Гриба.

Українська правда

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Теми: ЛукашенкоБілорусьміліція
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