Лукашенко призначив нового начальника міліції Мінська

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко призначив начальником Мінської міліції Михайла Гриба.

Джерело: близький до прес-служби Лукашенко телеграм-канал "Пул первого"

Дослівно: "Новий начальник Мінської міліції Михайло Гриб".

Деталі: До цього Гриб займав посаду начальника УВЗ Вітебського облвиконкому.

Його попередник теж до цього очолював цей облвиконком.

Держагентство БелТА повідомляє, що Лукашенко представив колективу міністерства внутрішніх справ нового міністра Івана Кубракова і начальника ГУВС Мінська Гриба.