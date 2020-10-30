Лукашенко назначил нового начальника милиции Минска
Пятница, 30 октября 2020, 10:40
Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко назначил начальником Минской милиции Михаила Гриба.
Источник: близкий к пресс-службе Лукашенко телеграм-канал "Пул первого"
Дословно: "Новый начальник Минской милиции Михаил Гриб".
Детали: До этого Гриб занимал должность начальника УВД Витебского облисполкома.
Его предшественник тоже до этого возглавлял этот облисполком.
Госагентство БелТА сообщает, что Лукашенко представил коллективу министерства внутренних дел нового министра Ивана Кубракова и начальника ГУВД Минска Гриба.
Украинская правда