Лукашенко назначил нового начальника милиции Минска

Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко назначил начальником Минской милиции Михаила Гриба.

Источник: близкий к пресс-службе Лукашенко телеграм-канал "Пул первого"

Дословно: "Новый начальник Минской милиции Михаил Гриб".

Детали: До этого Гриб занимал должность начальника УВД Витебского облисполкома.

Его предшественник тоже до этого возглавлял этот облисполком.

Госагентство БелТА сообщает, что Лукашенко представил коллективу министерства внутренних дел нового министра Ивана Кубракова и начальника ГУВД Минска Гриба.