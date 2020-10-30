COVID-19: Украина обновила перечень "красных" зон

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обновила в Украине зоны опасности из-за показателей заболеваемости на коронавирус.

Источник: Telegram-канал министра кабинета министров Олега Немчинова

Дословно: "С 00 часов 00 минут 2 ноября (понедельник) начнет действовать новое эпидемическое зонирование.

Город Киев остается в оранжевой зоне".

Детали: "Зеленой" и "желтой" остались только некоторые регионы Херсонской области.

В "оранжевую" зону попали такие областные центры: Киев, Винница, Луцк, Днепр, Запорожье, Кропивницкий, Львов, Одесса, Тернополь, Херсон, Черкассы.

В "красную" зону попали: Житомир, Ужгород, Ивано-Франковск, Николаев, Полтава, Сумы, Ровно, Харьков, Хмельницкий, Чернигов, Черновцы.

В целом к красной зоне будут отнесены:

города Владимир-Волынский, Ковель и Нововолынск, Иваничивский, Киверцовский и Терейской район Волынской области;

Славянский район Донецкой области;

города Житомир , Бердичев, Коростень, Малин и Новоград-Волынский, Андрушевский, Бердичевский, Емильчинский, Житомирский, Коростышевский, Лугинский, Любарский, Народицкий, Овручский, Попельнянский, Романовский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;

, Бердичев, Коростень, Малин и Новоград-Волынский, Андрушевский, Бердичевский, Емильчинский, Житомирский, Коростышевский, Лугинский, Любарский, Народицкий, Овручский, Попельнянский, Романовский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области; города Ужгород и Берегово, Великоберезнянский, Перечинский и Ужгородский районы Закарпатской области;

и Берегово, Великоберезнянский, Перечинский и Ужгородский районы Закарпатской области; Пологовский район Запорожской области;

город Ивано-Франковск и Тисменицкий район Ивано-Франковской области;

и Тисменицкий район Ивано-Франковской области; города Борисполь, Васильков, Обухов, Переяслав, Фастов и Обуховский районы Киевской области;

Марковский и Троицкий районы Луганской области;

Пустомытовский и Сокальский районы Львовской области;

город Николаев Николаевской области;

Николаевской области; города Беляевка, Измаил и Теплодар, Балтский, Березовский, Ивановский, Лиманский, Овидиопольский, Подольский, Савранский, Саратский и Татарбунарский районы Одесской области;

город Полтава Полтавской области;

Полтавской области; города Ровно, и Острог, Демидовский, Заречненский, Здолбуновский, Костопольский, Млыновский и Острожский районы Ровенской области;

города Сумы и Лебедин, Сумской район Сумской области;

и Лебедин, Сумской район Сумской области; города Бережаны, Кременец и Чертков, Гусятинский, Залещицкий, Казовский, Монастыриский, Подволочиский, Подгаецкий, Тернопольский и Шумский районы Тернопольской области;

город Харьков , Богодуховский и Золочевский районы Харьковской области;

, Богодуховский и Золочевский районы Харьковской области; города Хмельницкий , Каменец-Подольский, Нетешин, Славута и Шепетовка, в Белогорский, Виньковецкий, Волочисский, Городецкий, Дунаевецкий, Каменец-Подольский, Летичевский, Славутский, Старосинявский, Теофипольский и Ярмолинский районы Хмельницкой области;

, Каменец-Подольский, Нетешин, Славута и Шепетовка, в Белогорский, Виньковецкий, Волочисский, Городецкий, Дунаевецкий, Каменец-Подольский, Летичевский, Славутский, Старосинявский, Теофипольский и Ярмолинский районы Хмельницкой области; города Ватутино, Золотоноша, Канев и Смела, Монастырищенский и Тальновский районы Черкасской области;

города Черновцы и Новоднестровск, Вижницкий, Застнивський, Кицманский и Хотинский районы Черновицкой области;

и Новоднестровск, Вижницкий, Застнивський, Кицманский и Хотинский районы Черновицкой области; город Чернигов и Варвинский район Черниговской области.

нажмите, чтобы увеличить изображение

Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Напомним: