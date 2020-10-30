COVID-19: Украина обновила перечень "красных" зон
Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обновила в Украине зоны опасности из-за показателей заболеваемости на коронавирус.
Источник: Telegram-канал министра кабинета министров Олега Немчинова
Дословно: "С 00 часов 00 минут 2 ноября (понедельник) начнет действовать новое эпидемическое зонирование.
Город Киев остается в оранжевой зоне".
Детали: "Зеленой" и "желтой" остались только некоторые регионы Херсонской области.
В "оранжевую" зону попали такие областные центры: Киев, Винница, Луцк, Днепр, Запорожье, Кропивницкий, Львов, Одесса, Тернополь, Херсон, Черкассы.
В "красную" зону попали: Житомир, Ужгород, Ивано-Франковск, Николаев, Полтава, Сумы, Ровно, Харьков, Хмельницкий, Чернигов, Черновцы.
В целом к красной зоне будут отнесены:
- города Владимир-Волынский, Ковель и Нововолынск, Иваничивский, Киверцовский и Терейской район Волынской области;
- Славянский район Донецкой области;
- города Житомир, Бердичев, Коростень, Малин и Новоград-Волынский, Андрушевский, Бердичевский, Емильчинский, Житомирский, Коростышевский, Лугинский, Любарский, Народицкий, Овручский, Попельнянский, Романовский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;
- города Ужгород и Берегово, Великоберезнянский, Перечинский и Ужгородский районы Закарпатской области;
- Пологовский район Запорожской области;
- город Ивано-Франковск и Тисменицкий район Ивано-Франковской области;
- города Борисполь, Васильков, Обухов, Переяслав, Фастов и Обуховский районы Киевской области;
- Марковский и Троицкий районы Луганской области;
- Пустомытовский и Сокальский районы Львовской области;
- город Николаев Николаевской области;
- города Беляевка, Измаил и Теплодар, Балтский, Березовский, Ивановский, Лиманский, Овидиопольский, Подольский, Савранский, Саратский и Татарбунарский районы Одесской области;
- город Полтава Полтавской области;
- города Ровно, и Острог, Демидовский, Заречненский, Здолбуновский, Костопольский, Млыновский и Острожский районы Ровенской области;
- города Сумы и Лебедин, Сумской район Сумской области;
- города Бережаны, Кременец и Чертков, Гусятинский, Залещицкий, Казовский, Монастыриский, Подволочиский, Подгаецкий, Тернопольский и Шумский районы Тернопольской области;
- город Харьков, Богодуховский и Золочевский районы Харьковской области;
- города Хмельницкий, Каменец-Подольский, Нетешин, Славута и Шепетовка, в Белогорский, Виньковецкий, Волочисский, Городецкий, Дунаевецкий, Каменец-Подольский, Летичевский, Славутский, Старосинявский, Теофипольский и Ярмолинский районы Хмельницкой области;
- города Ватутино, Золотоноша, Канев и Смела, Монастырищенский и Тальновский районы Черкасской области;
- города Черновцы и Новоднестровск, Вижницкий, Застнивський, Кицманский и Хотинский районы Черновицкой области;
- город Чернигов и Варвинский район Черниговской области.
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Напомним:
- Действие адаптивного карантина в Украине продлили до конца 2020 года.