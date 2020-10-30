Грузія не пустила депутатів з України спостерігачами на вибори - нардеп

Грузія в останній момент не впустила спостерігачами на вибори депутатів з України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила народний депутат від "Слуги народу" Єлизавета Ясько, голова підкомітету з питань міжпарламентського співробітництва, двосторонніх та багатосторонніх відносин Комітету Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

За її словами, спостерігачами на вибори мали летіти 30 українських депутатів на запрошення "ЄНД", провідної опозиційної партії.

"Сьогодні вночі грузинська влада скасувала дозвіл на прийом літака з України. Таке рішення викликає жаль, оскільки прозорість виборчих процедур - основа демократії. Цю прозорість і, як наслідок, довіру до результатів виборів, серед іншого забезпечують спостерігачі.

Здавалося б, приліт спостерігачів з дружньої країни-партнера мав би бути ще одним проявом співпраці держав, що на додачу до історично теплих взаємин поділяють ще й спільні безпекові виклики у вигляді окупації частин територій Росією", - зазначила Єлизавета Ясько.

Вона додала, що у майбутньому Україна готова працювати з демократично обраним майбутнім парламентом Грузії - незалежно від конфігурації більшості та прізвища прем'єр-міністра.

Нагадаємо, парламентські вибори у Грузії відбудуться завтра, 31 жовтня.

Детальніше про це читайте у статті: Вибори на умовах опозиції: чому парламентська кампанія у Грузії стала особливою.