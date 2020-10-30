Грузия не пустила депутатов из Украины наблюдателями на выборы - нардеп

Грузия в последний момент не впустила наблюдателями на выборы депутатов из Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила народный депутат от "Слуги народа" Елизавета Ясько, председатель подкомитета по вопросам межпарламентского сотрудничества, двусторонних и многосторонних отношений Комитета Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

По ее словам, наблюдателями на выборы должны были лететь 30 украинских депутатов по приглашению "ЕНД", ведущей оппозиционной партии.

"Сегодня ночью грузинские власти отменили разрешение на прием самолета из Украины. Такое решение вызывает сожаление, поскольку прозрачность избирательных процедур - основа демократии. Это прозрачность и, как следствие, доверие к результатам выборов, в том числе обеспечивают наблюдатели.

Казалось бы, прилет наблюдателей из дружественной страны-партнера должен быть еще одним проявлением сотрудничества государств, которые в дополнение к исторически теплым отношениям разделяют еще и общие вызовы безопасности в виде оккупации частей территорий Россией", - отметила Елизавета Ясько.

Она добавила, что в будущем Украина готова работать с демократически избранным будущим парламентом Грузии - независимо от конфигурации большинства и фамилии премьер-министра.

Напомним, парламентские выборы в Грузии состоятся завтра, 31 октября.

Подробнее об этом читайте в статье: Выборы на условиях оппозиции: почему парламентская кампания в Грузии стала особенной