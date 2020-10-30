У Києві - теж антирекорд: понад 700 хворих на COVID за добу

У Києві 29 жовтня зафіксували 741 випадок коронавірусної хвороби - вперше за час пандемії COVID-19 у столиці захворіли стільки людей: померли 17 хворих, госпіталізували 83 пацієнти, одужали за минулу добу 234 людини.

Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко, який працює на самоізоляції з дому

Деталі: Серед тих, хто захворів, - 37 медиків.

Захворіли минулоъ доби: 420 жінок віком від 19 до 88 років; 279 чоловіків віком від 19 до 83 рокiв; 26 дівчаток від 5 місяців до 16 років і 16 хлопчиків від 1 до 15 років.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 150, Дарницькому – 89 та по 85 випадків – у Печерському і Дніпровському районах.

На сьогодні в столиці вже 36 768 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Коронавірус забрав життя вже 743 киян. Подолали коронавірусну хворобу 12 639 мешканців Києва.

У стаціонарах медзакладів міста зараз лікуються 1857 хворих на коронавірус, із них 37 дітей. У важкому стані 466 пацієнтів. Кисневу підтримку отримують 760 людей, 22 - перебувають під апаратами ШВЛ.

Іще 258 пацієнтів - в лікарнях із підозрою на коронавірус.