В Киеве - тоже антирекорд: более 700 больных COVID за сутки

В Киеве 29 октября зафиксировали 741 случай коронавирусной болезни - впервые за время пандемии COVID-19 в столице заболели столько людей: умерли 17 больных, госпитализировали 83 пациента, выздоровели за минувшие сутки 234 человека.

Источник: городской глава Киева Виталий Кличко, который работает из дома в связи с болезнью и самоизоляцией

Детали: Среди новых заболевших - 37 медиков.

Заболели за прошедшие сутки: 420 женщин в возрасте от 19 до 88 лет; 279 мужчин в возрасте от 19 до 83 лет; 26 девочек от 5 месяцев до 16 лет и 16 мальчиков от 1 до 15 лет.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе - 150, Дарницком - 89 и по 85 случаев - в Печерском и Днепровском районах.

На сегодня в столице уже 36 768 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Коронавирус унес жизни уже 743 киевлян. Преодолели коронавирусную болезнь 12 639 жителей Киева.

В стационарах медучреждений города сейчас лечатся 1 857 больных коронавирусом, из них 37 детей. В тяжелом состоянии 466 пациентов. Кислородную поддержку получают 760 человек, 22 - находятся под аппаратами ИВЛ.

Еще 258 пациентов - в больницах с подозрением на коронавирус.