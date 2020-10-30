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В Хмельницком пытались ликвидировать горсовет и создать новый

Пятница, 30 октября 2020, 11:23
В Хмельницком пытались ликвидировать горсовет и создать новый

В Хмельницкой области пытались ликвидировать Хмельницкий горсовет и создать вместо него новый.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "В состав группы входили более 10 человек. Они провели собрание, на котором создали так называемый "орган местного самоуправления Республики Украина" Хмельницкий городской совет".

Сразу выбрали "голову" и "депутатов" псевдоутворення, а заодно - провозгласили ликвидацию действующего Хмельницкого городского совета.

Для имитации легитимности злоумышленники также разработали и подписали учредительные документы фейковых организации".

Детали: По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по статье "Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти" УК.

Украинская правда

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Темы: СБУХмельницкийвиборыполиция
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